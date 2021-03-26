Аванс довіри до влади, – Антипович пояснив зростання рейтингу Зеленського
Рівень підтримки Володимира Зеленського серед українців зріс майже на 5% з січня 2021 року. Насамперед пов’язано з введенням санкцій проти проросійських каналів, а потім – і особисто проти Віктора Медведчука.
Джерело:24 канал
Через це в частини опитаних складається враження, що ситуація в державі рухається в правильному напрямку. Тому підвищується рівень підтримки до президента чи влади. Про це розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.
Актуально Скільки українців готові голосувати за Зеленського: свіжий рейтинг
За його словами, якщо влада щось робить з наведення порядку в будь-якій сфері, автоматично отримує підтримку серед населення.
Напевно, це – аванс довіри, аби влада продовжувала щось робити,
– відзначив Антипович.
І пригадав, що багато попередніх керівників держави (прем'єр, президент чи політичні сили з високими рейтингами) зупинялися. Відтак українці переставали їм довіряти, адже влада нічого не робила для покращення ситуації в країні.
"В цьому випадку така робота оцінена українцями", – вважає директор соціологічної групи "Рейтинг".
За підсумками свіжого опитування, мовиться про:
- про зростання рейтингу Володимира Зеленського десь на 5%;
- поступове зростання рейтингу партії "Батьківщина";
- зниження рейтингу ОПЗЖ;
- стояння на місці рейтингу "Європейської солідарності".
Олексій Антипович прокоментував зростання рейтингу Зеленського: відео
Кого з політиків найбільше підтримують українці: опитування
- Згідно з останнім соціологічним опитуванням групи "Рейтинг", за Володимира Зеленського готові проголосувати 24,7% тих, хто визначився і піде на вибори. На другому місці – Петро Порошенко, за нього віддати голос погоджуються 13,9%. Третій – Юрій Бойко з 12,6%.
- У рейтингу довіри Володимир Зеленський також залишається на першому місці. Натомість не довіряють українці найбільше Петру Порошенку та Віктору Медведчуку.
- Відповідно до свіжого рейтингу партій, до Верховної Ради мають шанс потрапити одразу 6 політсил. Очолює – "Слуга народу", за президентською партією йдуть"Європейська Солідарність" та ОПЗЖ.
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