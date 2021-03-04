Соціолог Антипович порівняв українців на референдумі із мавпою з гранатою

Джерело:"РБК-Україна"
Нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон про референдум. Втім, соціолог Олексій Антипович вважає, що український народ не готовий так вирішувати серйозні питання.
Таку думку директор Соціологічної групи "Рейтинг" висловив в інтерв'ю виданню. Він додав, що "політична культура в Україні на вкрай низькому рівні".
Увага Народовладдя по-українськи: як проводитимуть референдум
За його словами, українці живуть в тому інформаційному полі, яке самі до себе допускають. Тож, питання про референдум – суперечливе.
Найкраща відповідь на ваше питання (про референдум – 24 канал): дайте гранату мавпі і подивіться, що буде. Так, це неполіткоректно казати, тим паче, з точки зору науки,
– сказав Антипович.
Він вважає, якби на референдумі звучало питання про те, що робити з Донбасом, тоді влада, отримавши результати відповідей, могла би рухатись в тому або іншому напрямку.
"Це були б зрозумілі речі для українця. Або якщо ми запитаємо, чи хочете ви з 450 депутатів зробити 300 – відповідь очевидна, навіть питати не треба", – наголосив Антипович.
Соціолог також наголосив, що українці підтримують те, щоб у них була можливість впливати на рішення влади. Тож, цю ідею референдумів вони теж підтримують.
"Українець хоче впливати, але не завжди буде робити це адекватно, тому тут постає питання маніпуляцій. Чи варто множити ці проблеми в Україні?", – сказав соціолог.
Він підсумував, що різні ймовірні "підтасовки" питань чи результатів на референдумі й сам факт його проведення – "може бути бомбою".