Соціолог Антипович порівняв українців на референдумі із мавпою з гранатою

Нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон про референдум. Втім, соціолог Олексій Антипович вважає, що український народ не готовий так вирішувати серйозні питання.

Таку думку директор Соціологічної групи "Рейтинг" висловив в інтерв'ю виданню. Він додав, що "політична культура в Україні на вкрай низькому рівні".

Увага Народовладдя по-українськи: як проводитимуть референдум

За його словами, українці живуть в тому інформаційному полі, яке самі до себе допускають. Тож, питання про референдум – суперечливе.

Найкраща відповідь на ваше питання (про референдум – 24 канал): дайте гранату мавпі і подивіться, що буде. Так, це неполіткоректно казати, тим паче, з точки зору науки,

– сказав Антипович.

Він вважає, якби на референдумі звучало питання про те, що робити з Донбасом, тоді влада, отримавши результати відповідей, могла би рухатись в тому або іншому напрямку.

"Це були б зрозумілі речі для українця. Або якщо ми запитаємо, чи хочете ви з 450 депутатів зробити 300 – відповідь очевидна, навіть питати не треба", – наголосив Антипович.

Вплив на рішення влади

Соціолог також наголосив, що українці підтримують те, щоб у них була можливість впливати на рішення влади. Тож, цю ідею референдумів вони теж підтримують.

Цікаво! Згідно з ! Згідно з соціологічним опитуванням "Рейтингу" , найбільше рішення про проведення референдумів підтримують жителі на Сході та Півдні України. Менше – у центральних та західних областях.

"Українець хоче впливати, але не завжди буде робити це адекватно, тому тут постає питання маніпуляцій. Чи варто множити ці проблеми в Україні?", – сказав соціолог.

Він підсумував, що різні ймовірні "підтасовки" питань чи результатів на референдумі й сам факт його проведення – "може бути бомбою".

Закон про референдум: деталі

26 січня 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон України "Про всеукраїнський референдум". Він передбачає народне вирішення одного з 4 питань.

Щоб організувати референдум, потрібно зібрати щонайменше 3 мільйони підписів українців у понад 16 областях і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Закон передбачає можливість електронного голосування.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що перший референдум може відбутися у 2022 році через низку підготовчих процедур та фінансового забезпечення.



Деталі закону про референдум / Інфографіка 24 каналу