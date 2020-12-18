Антимонопольний комітет закрив справу "Роттердам+": що стало причиною
Антимонопольний комітет 18 грудня закрив справу "Роттердам+". Причиною стало те, що порушення не змогли довеести.
Розгляд справи ініціювали у НАБУ. Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету.
Актуально Доказів у справі "Роттердам+" достатньо, аби передати до суду, – НАБУ
Що кажуть в Антимонопольному комітеті
- У бюро заявляли, що Нацкомісія, яка регулює сфери енергетики та комунальних послуг, упродовж 2016 – 2017 років порушувала алгоритм при розрахунку гуртової ринкової ціни на електроенергію.
- Це могло свідчити про повернення до так званого "ручного режиму", а також спровокувати суб'єктивне ціноутворення для електростанцій (ТЕС). Тоді ТЕС отримали б перевагу у порівнянні з конкурентами. Зокрема, атомними електростанціями (АЕС).
- Розгляд справи продемонстрував, що цінова конкуренція, яка існувала до 1 липня 2019 року була обмежена через значний вплив держави.
- За час 2016 – 2017 років в Україні не було суттєвої зміни часток суб'єктів господарювання на ринку. З ринку не усунули жодного гравця.
- Показники фактичної рентабельності свідчили про тенденцію до зниження.
- Жодна з експертиз, результати яких долучили до матеріалів справи, не показала факту та розміру збитків, які нібито завдали потенційним конкурентам ТЕС.
- Під час розгляду справи не знайшли доказів, які засвідчили б, що "дії НКРЕКП призвели до надання окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів".
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