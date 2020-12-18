Антимонопольний комітет закрив справу "Роттердам+": що стало причиною 17:50 - Читать новость на русском Антимонопольного комітету / Пресслужба Антимонопольний комітет 18 грудня закрив справу "Роттердам+". Причиною стало те, що порушення не змогли довеести. Розгляд справи ініціювали у НАБУ. Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету. Актуально Доказів у справі "Роттердам+" достатньо, аби передати до суду, – НАБУ Що кажуть в Антимонопольному комітеті У бюро заявляли, що Нацкомісія, яка регулює сфери енергетики та комунальних послуг, упродовж 2016 – 2017 років порушувала алгоритм при розрахунку гуртової ринкової ціни на електроенергію. Це могло свідчити про повернення до так званого "ручного режиму", а також спровокувати суб'єктивне ціноутворення для електростанцій (ТЕС). Тоді ТЕС отримали б перевагу у порівнянні з конкурентами. Зокрема, атомними електростанціями (АЕС). Розгляд справи продемонстрував, що цінова конкуренція, яка існувала до 1 липня 2019 року була обмежена через значний вплив держави. За час 2016 – 2017 років в Україні не було суттєвої зміни часток суб'єктів господарювання на ринку. З ринку не усунули жодного гравця. Показники фактичної рентабельності свідчили про тенденцію до зниження. Жодна з експертиз, результати яких долучили до матеріалів справи, не показала факту та розміру збитків, які нібито завдали потенційним конкурентам ТЕС. Під час розгляду справи не знайшли доказів, які засвідчили б, що "дії НКРЕКП призвели до надання окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів". Зверніть увагу! Детальніше про "Роттердам" можна прочитати тут.

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