Штраф у розмірі 275 млн грн навряд чи стане проблемою для компанії ДТЕК, яка належить Рінату Ахметову – це менше половини вартості будь-якого з футболістів клубу Шахтар.

Але сам факт, що АМКУ взявся за ринок, де правила гри вже кілька років диктує лише одна бізнес-група, а галузеві чиновники від неї безпосередньо залежні, говорить про позитивні зміни в боротьбі з монополіями.

Про це заявив політолог Вадим Карасьов, коментуючи рішення АМКУ оштрафувати компанію ДТЕК за зловживання на ринку електроенергії.

"Монопольні прояви на ринку електроенергії привели до того, що її рівень сьогодні – один з найвищих в Європі, і це негативно позначається на іміджі не тільки уряду, але й президента. Очевидно, Володимир Зеленський втрачає терпіння, і найближчим часом безроздільне, а іноді і безцеремонне правління на енергоринку лише однієї бізнес-групи може завершитися. Цей ринок завжди був дуже політизований. Але сьогодні конкуренція на ньому потрібна як споживачам, так і керівництву країни", – резюмував політолог.