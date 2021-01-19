Північне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочинає справи щодо 6 газопостачальних компаній. Їх запідозрили у завищенні ціни на газ для населення.

Які компанії перевірить комітет

В комітеті вважають, що газопостачальники зловживали монопольним становищем на ринку, чим порушили законодавство про захист економічної конкуренції. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

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АМКУ перевірить діяльність:

ТОВ "Київоблгаз збут";

ТОВ "Житомиргаз збут";

ТОВ "Чернігівгаз збут";

ТОВ "Черкасигаз збут";

ТОВ "Уманьгаз збут";

ДП "КиївГазЕнерджі".

Виявлено, що цінові пропозиції відповідачів-монополістів на природний газ для потреб населення з листопада 2020 року по січень 2021 року в середньому перевищували ціни їх конкурентів на ринку до 40%,

– мовиться у повідомленні.

До прикладу, "Київоблгаз збут" продавав людям газ на 2,54 гривні більше, ніж ГК "Нафтогаз України", тобто дорожче на 38,52%.

Люди можуть змінити газопостачальника

З 1 серпня 2020 року споживач має право обрати постачальника газу.

У вищезгаданих регіонах постачання газу здійснюють й інші компанії.

За даними АМКУ, 85% населення користуються послугами компаній, які продавали їм газ за завищеними цінами.

Зверніть увагу! Кабмін зафіксував ціну на газ для населення впродовж лютого – березня 2021 року на рівні 6,99 гривні за кубометр. Водночас НКРЕКП знизила тарифи на розподіл газу для 14 компаній. Максимальний тариф складатиме 1,79 гривні за кубометр.