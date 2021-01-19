Завищували ціни на газ: діяльність 6 облгазів перевірить Антимонопольний комітет
Північне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочинає справи щодо 6 газопостачальних компаній. Їх запідозрили у завищенні ціни на газ для населення.
Які компанії перевірить комітет
В комітеті вважають, що газопостачальники зловживали монопольним становищем на ринку, чим порушили законодавство про захист економічної конкуренції. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
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АМКУ перевірить діяльність:
- ТОВ "Київоблгаз збут";
- ТОВ "Житомиргаз збут";
- ТОВ "Чернігівгаз збут";
- ТОВ "Черкасигаз збут";
- ТОВ "Уманьгаз збут";
- ДП "КиївГазЕнерджі".
Виявлено, що цінові пропозиції відповідачів-монополістів на природний газ для потреб населення з листопада 2020 року по січень 2021 року в середньому перевищували ціни їх конкурентів на ринку до 40%,
– мовиться у повідомленні.
До прикладу, "Київоблгаз збут" продавав людям газ на 2,54 гривні більше, ніж ГК "Нафтогаз України", тобто дорожче на 38,52%.
Люди можуть змінити газопостачальника
- З 1 серпня 2020 року споживач має право обрати постачальника газу.
- У вищезгаданих регіонах постачання газу здійснюють й інші компанії.
- За даними АМКУ, 85% населення користуються послугами компаній, які продавали їм газ за завищеними цінами.
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