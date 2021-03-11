Керівником управління став колишній антимайданівець: мітинг під ОДА в Харкові – фото

Джерело:медіа группа "Объектив"
У Харкові 11 березня відбулась акція протесту проти призначення Константина Ананченка. Напередодні колишній активіст антимайдану обійняв посаду керівника одного з управлінь Харківської ОДА.
Про те, що Ананченко претендує на посаду голови управління Молоді та спорту харківської ОДА, стало відомим ще на початку року. Цю інформацію виявили в його декларації про майно. Розпочав він роботу 5 березня – перед цим його на посаду призначила голова Харківської ОДА Айна Тимчук.
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Окрім Ананченка, протестували також проти секретаря Харківської міськради Ігора Терехова та депутата облради Анатолія Русецького. Учасники акції стояли з транспарантами та прапорами. Також запалювали фаєри.
Як повідомляє АТН, у 2014 році він активно підтримував антимайдан. Чиновник брав участь у ході проти прихильників Майдану, а також висловлювався про неприйнятність таких акцій.
Сам політик заперечує ці звинувачення.
Інформація взята зі STATUS QUO
Дані з декларації чиновника
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На деяких із плакатів мітингувальники вимагають усунення від посади секретаря міськради Ігоря Терехова. Після смерті Генадія Кернеса 17 грудня 2020 року Терехов став виконувачем обов'язків мера Харкова. Тоді він пообіцяв протягом 15 днів звернутися до Верховної Ради щодо призначення позачергових виборів харківського мера.
30 грудня секретар міськради сказав, що направить це звернення до Ради 31 грудня. Там про отримання клопотання повідомили наприкінці січня. Рада не змогла так довго отримати свідоцтво про смерть Кернеса через бюрократичні процедури. Тому вибори міського голови Харкова відбудуться вже восени.
З 1999 працюває на різних посадах міської ради та обласної адміністрації Харкова. У 2006 році балотувався за списками блока "Наша Україна" до Верховної Ради. У березні 2007 року його призначили заступником Арсена Авакова. Той тоді був головою обласної адміністрації. У 2020 році був обраний депутатом Харківської міської ради від політичної партії "Блок Кернеса — Успішний Харків".