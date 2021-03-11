У Харкові 11 березня відбулась акція протесту проти призначення Константина Ананченка. Напередодні колишній активіст антимайдану обійняв посаду керівника одного з управлінь Харківської ОДА.

Про те, що Ананченко претендує на посаду голови управління Молоді та спорту харківської ОДА, стало відомим ще на початку року. Цю інформацію виявили в його декларації про майно. Розпочав він роботу 5 березня – перед цим його на посаду призначила голова Харківської ОДА Айна Тимчук.

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Окрім Ананченка, протестували також проти секретаря Харківської міськради Ігора Терехова та депутата облради Анатолія Русецького. Учасники акції стояли з транспарантами та прапорами. Також запалювали фаєри.

Чому протестували проти призначення Ананченка

Як повідомляє АТН, у 2014 році він активно підтримував антимайдан. Чиновник брав участь у ході проти прихильників Майдану, а також висловлювався про неприйнятність таких акцій.

Сам політик заперечує ці звинувачення.

Що відомо про Констянтина Ананченка

Багато років займався спортом

Чемпіон світу з самбо та дзюдо.

Майстер спорту міжнародного класу.

Президент громадської організації "Спортивний клуб Харківської державної академії фізичної культури "Скіф".

Член громадської спілки "Федерації дзюдо міста Харкова".

Працює в Харківській державній академії фізичної культури.

Про те, як прийшов у політику

Був на ході антимайдану, про що за кілька місяців після цього говорив у сюжеті АТН

У жовтні балотувався за списками партії "Слуга Народу" до харківської міськради

Інформація взята зі STATUS QUO

Майно новопризначеного чиновника

Земельна ділянка 885 квадратних метрів.

Житловий будинок 125 квадратних метрів.

Дві квартири в Харкові: 43,5 квадратних метра, друга – 48 квадратних метрів.

У рівних частках з батьками і братом квартира площею 43,8 квадратних метра в Харкові.

Готівкою зберігає 7,8 тисяч доларів.

Близько 13 тисяч гривень у банку.

Автомобіль Renault Duster вартістю 460 тисяч гривень.

Майно дружини Констянтина Ананченка

4 тисячі доларів і 120 тисяч гривень готівкою.

Близько 16,4 тисяч гривень у банках.

Квартира площею 71,5 квадратних метра.

Земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів.

Володіє автомобілем Nissan Versa Not вартістю 94 тисячі гривень.

Дані з декларації чиновника

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На акції також вимагали відставки Ігора Терехова

На деяких із плакатів мітингувальники вимагають усунення від посади секретаря міськради Ігоря Терехова. Після смерті Генадія Кернеса 17 грудня 2020 року Терехов став виконувачем обов'язків мера Харкова. Тоді він пообіцяв протягом 15 днів звернутися до Верховної Ради щодо призначення позачергових виборів харківського мера.

30 грудня секретар міськради сказав, що направить це звернення до Ради 31 грудня. Там про отримання клопотання повідомили наприкінці січня. Рада не змогла так довго отримати свідоцтво про смерть Кернеса через бюрократичні процедури. Тому вибори міського голови Харкова відбудуться вже восени.