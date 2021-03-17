Антикорупційний суд відправив суддю за ґрати через хабар

Джерело:ВАКС
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним у хабарництві суддю. Мовиться про служителя Феміди з Жовтневого райсуду Дніпра.
Відповідне рішення схвалили 17 березня. Наразі воно ще може бути оскаржене.
Читайте також На Львівщині на хабарі затримали директора комунального підприємства: фото
Зловмиснику винесли вирок про ув'язнення строком на 3 роки та 6 місяців. Крім того, його позбавили права обіймати посади у судах, правоохоронних органах та адвокатурі впродовж 3 років.
Поки вирок набере законної сили, суддю Жовтневого райсуду Дніпра триматимуть під вартою,
– заявили у ВАКС.
Зауважимо, служителя Феміди затримали одразу у залі суду.
До речі, строк дії запобіжного заходу будуть обчислювати з моменту фактичного затримання зловмисника до набрання вироком законної сили.
У ВАКС нагадали, що на вирок можна подати скаргу до Апеляційної палати впродовж 30 днів з моменту його проголошення.Зверніть увагу! Наприкінці лютого Антикорупційний суд на 2 роки позбав волі суддю з Черкаської області. Все тому, що той взяв 30 тисяч гривень хабаря від водія, який керував автомобілем п'яний.