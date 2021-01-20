119 тисяч доларів та 102 тисяч євро готівки, яка належить народному депутату Ярославу Дубневичу, тепер рішенням Вищого антикорупційного суду більше не під арештом. Мовиться про гроші, які НАБУ знайшло під час обшуку в будинку політика.

Суд скасував арешт готівки Дубневича

Слідчий суддя ВАКС (Вищий антикорупційний суд) Сергій Мойсак 11 січня ухвалив рішення про скасування арешту готівки нардепа та члена групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича. Подробиці розповіли у виданні "Слово і діло".

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Про які гроші мовиться

27 грудня ще 2019 року детективи НАБУ (Національне антикорупційне бюро) здійснили обшук у будинку Ярослава Дубневича. Там у сейфі знайшли 119 000 доларів та 102 000 євро. Дружина Дубневича запевнила, що це гроші її чоловіка.

Слідчий суддя ВАКС спершу не заарештував гроші, які вилучило НАБУ.

Але згодом арешт таки наклали – рішенням апеляційної палати суду.

Чому ВАКС скасував арешт готівки

Зять Дубневича Михайло Пиртко заявив, що ці гроші – його. Мовляв, він дав готівку тестю на зберігання, бо їхав на відпочинок. Причому факт передачі грошей Дубневичу підтверджений.

Підтвердження – це рішення судді Печерського суду Києва Сергія Вовка від 17 квітня 2020.

Тоді Пиртко просив суд визнати дійсним договір (усний) зберігання грошей від 23 грудня 2019 року між Дубневичем та ним, а також зобов'язати повернути ці гроші.

Саме із посиланням на це рішення Вовка суддя ВКС Мойсак арешт готівки Дубневича й скасував.

Коротко про справу проти Ярослава Дубневича

Народного депутата Ярослава Дубневича НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають організатором схеми щодо заволодіння грошима – 93,28 мільйона гривень – Укрзалізниці.

Ці гроші начебто вдалося "заробити" на поставці товарів за завищеними цінами у період з 2015 до 2017.

Дубневич, за версією слідства, сприяв цьому як голова комітету Верховної Ради з питань транспорту.

Дубневича затримали та відправили до СІЗО у 2019, але 8 листопада він вийшов під заставу у майже 100 мільйонів гривень. Розслідування справи завершили у квітні 2020, зараз вона перебуває у суді.