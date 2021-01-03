Аномальна зима у Криму: зафіксували температурний рекорд
У перші дні 2020 року в тимчасово окупованому Сімферополі синоптики зафіксували температурний рекорд. Середня добова температура повітря виявилася вищою за багаторічні показники на 11,1 градуса.
Аномальна зима у Криму
Температура повітря 2 січня становила +12...+18 градусів. Про це повідомив кримський гідрометцентр.
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У горах повітря прогрілося до +7...+10 градусів. У Білогірську стовпчик термометра опустився до -1 градуса, а на Ай-Петрі – 0 градусів.
Середня добова температура повітря 1 січня в Сімферополі склала рекордний максимум – +11,3 градуса.
Яким буде січень на півострові
- Середньомісячна температура у січні буде на 1 градус вищою за багаторічні показники.
- Місячну кількість опадів напівострові прогнозують меншу за норму.
- За даними синоптикині Вазіри Мартазінової, найближчі пів року у Криму будуть сухими.
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