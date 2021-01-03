У перші дні 2020 року в тимчасово окупованому Сімферополі синоптики зафіксували температурний рекорд. Середня добова температура повітря виявилася вищою за багаторічні показники на 11,1 градуса.

Аномальна зима у Криму Температура повітря 2 січня становила +12...+18 градусів. Про це повідомив кримський гідрометцентр. Читайте також В окупованому Криму через посуху зник водоспад Су-Учхан: фото У горах повітря прогрілося до +7...+10 градусів. У Білогірську стовпчик термометра опустився до -1 градуса, а на Ай-Петрі – 0 градусів. Середня добова температура повітря 1 січня в Сімферополі склала рекордний максимум – +11,3 градуса. Зверніть увагу! За даними російського гідрометцентру, найвищу температуру у Криму 2 січня зафіксували у 1953 році. Тоді повітря прогрілося до +14,7 градуса. Найхолодніше було у 1942 році – стовпчик термометра опустився до -13,3 градуса. Яким буде січень на півострові Середньомісячна температура у січні буде на 1 градус вищою за багаторічні показники.

Місячну кількість опадів напівострові прогнозують меншу за норму.

За даними синоптикині Вазіри Мартазінової, найближчі пів року у Криму будуть сухими.