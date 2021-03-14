Англійська замість російської, зміни у відносинах НАТО з РФ та правда про вакцину: блоги тижня

22:00

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як англійська мова вплине на українців, якщо стане другою державною, що трапилось між НАТО та Росією і чому люди відмовляються від вакцинації.