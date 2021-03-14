Англійська замість російської, зміни у відносинах НАТО з РФ та правда про вакцину: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як англійська мова вплине на українців, якщо стане другою державною, що трапилось між НАТО та Росією і чому люди відмовляються від вакцинації.
1.
Україна страждає від російської мови: що змінила б англійська як друга державна
Секретар Радбезу України Олексій Данилов запропонував зробити англійську другою мовою в країні. Дивно, що цього не сталося раніше.
Більше про цю ініціативу – читайте
тут
. 2.
План миру на Донбасі, або Тест для Росії від Німеччини, Франції, України
Йдеться про нові мирні ініціативи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Сам Андрій Єрмак зазначив, що за розробку нового мирного плану відповідали Німеччина і Франція, а Україна займалася його доопрацюванням.
Нормандський формат
– відбудеться чи ні? 3.
Генсек НАТО пропонує змінити концепцію відносин з Росією: до чого тут Україна
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розраховує на те, що лідери країн, які входять до Північноатлантичного союзу, змінять стратегічну концепцію відносин НАТО і Росії.
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Віталія Портникова
. 4.
Проігнорувати санкції проти Коломойського не вийде: який вибір має зробити Зеленський
Санкції США проти Коломойського показують, що олігархічний вплив сприймають у Вашингтоні як головний виклик для української демократії.
Сакції проти Ігоря Коломойського
– все що треба знати.
5.
Чому люди масово відмовляються від вакцинації проти COVID-19
Якщо ви і досі продовжуєте думати, що Covishield суто "індійська" вакцина і нам її спихнули за принципом "на тобі, боже", то це не так.
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вакцинацію
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