Англійська замість російської, зміни у відносинах НАТО з РФ та правда про вакцину: блоги тижня

14 березня 2021 , 22:00
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Джерело:

24 канал

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як англійська мова вплине на українців, якщо стане другою державною, що трапилось між НАТО та Росією і чому люди відмовляються від вакцинації.

1. Україна страждає від російської мови: що змінила б англійська як друга державна



Секретар Радбезу України Олексій Данилов запропонував зробити англійську другою мовою в країні. Дивно, що цього не сталося раніше.

Більше про цю ініціативу – читайте тут. 2. План миру на Донбасі, або Тест для Росії від Німеччини, Франції, України



Йдеться про нові мирні ініціативи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Сам Андрій Єрмак зазначив, що за розробку нового мирного плану відповідали Німеччина і Франція, а Україна займалася його доопрацюванням.

Нормандський формат – відбудеться чи ні? 3. Генсек НАТО пропонує змінити концепцію відносин з Росією: до чого тут Україна



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розраховує на те, що лідери країн, які входять до Північноатлантичного союзу, змінять стратегічну концепцію відносин НАТО і Росії.

Прочитати й інші блоги Віталія Портникова. 4. Проігнорувати санкції проти Коломойського не вийде: який вибір має зробити Зеленський



Санкції США проти Коломойського показують, що олігархічний вплив сприймають у Вашингтоні як головний виклик для української демократії.

Сакції проти Ігоря Коломойського – все що треба знати.
5. Чому люди масово відмовляються від вакцинації проти COVID-19



Якщо ви і досі продовжуєте думати, що Covishield суто "індійська" вакцина і нам її спихнули за принципом "на тобі, боже", то це не так.

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