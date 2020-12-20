Джеймс Ешер, психолог і лінгвіст, у 1970-х роках провів масштабне дослідження вивчення іноземних мов у школах. Результати його збентежили. Всього 5% школярів, які вивчали іноземну мову в навчальних закладах, знали її на рівні Intermediate і вище. Тільки 5%.

Максим Сундалов ексклюзивно для сайту 24 каналу.

Саме тому вчений вирішив створити систему, що допоможе дітям молодшого шкільного віку вчити іноземну мову. В цьому матеріалі я хочу поділитися однією з однією з найнезвичніших методик, яка хоч і не набула глобальної популярності, але все одно залишається ефективною та надихає вивчати англійську. Зустрічайте, метод TPR.

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Методика TPR особливо результативна у дітей з 4 до 12 років. Вона в два рази підвищує кількість вивчених англійських слів за урок. Дорослі теж можуть так, але їм заважає сором.

У ході розробки власної екосистеми навчання англійської ми в онлайн-школі EnglishDom, вивчали в тому числі і напрацювання Ешера. Що криється за абревіатурою TPR, як фізична активність допомагає вчити англійську і чому методика не дуже популярна у дорослих, читайте в статті.

Метод TPR: чому він ефективний для вивчення мов

В основі методики повного фізичного реагування (Total Physical Response) лежить припущення, що вивчення рідної мови йде за іншими принципами, ніж робота з іноземною в школах.

Вивчення рідної мови завжди пов'язане з візуальними й жестовими образами. Коли мама щось забороняє малюкові, вона говорить "Не можна" і сварить його пальцем. А якщо потрібно на щось показати, говорить "Там" і вказує на це рукою.

Практично всі активності дитини пов'язані з жестами й рухом, тому вона запам'ятовує не просто слова та їх значення, а цілісні образи. Це важливо.

TPR імітує процес природного вивчення мови. Коли дитина запам'ятовує не саме слово, а рух або жест, який з ним пов'язаний.

Ось як проходить урок англійської за цією методикою:

Весь сенс методу, який створив Джеймс Ешер, можна звести до десяти тверджень:

Іноземну мову потрібно вчити великими фрагментами, а не по одному слову.

Розуміння мови необхідно розвивати в першу чергу. Мовлення і письмо повністю залежать від загального розуміння.

Рухливі активності – найбільш ефективний спосіб навчання другої мови на ранніх етапах вивчення.

Діти залучаються до процесу "рухомого навчання", що підтримує високий рівень зацікавленості під час уроку.

Школярі та дошкільнята куди успішніше вчать дієслова дій, коли самі повторюють ці дії.

Активності на уроках прибирають природну сором'язливість, що допомагає досягати кращих результатів.

Зубріння не працює у будь-якому вигляді.

Вивчення іноземної мови має бути веселим.

Розмовні навички мають вищий пріоритет, аніж письмові.

Учні будуть говорити певною мовою, коли самі будуть готові. Не можна змушувати говорити.

Тези взяті з книги "Learning Another Language Through Actions", J. Asher.

Що показали експеременти?

Що цікаво, ефективність методики доводиться на практиці. Дослідники провели десятки наукових експериментів. Ось один з них.

В експерименті взяли участь дві групи дітей 11 років, які вже три роки вивчають англійську. За основу тестування взяли 15 англійських прикметників, які школярі повинні були вивчити на уроці.

У першій групі провели стандартний урок, в другій використовували TPR метод. Після заняття провели тестування, де оцінили рівень запам'ятовування тестових слів. Різниця між двома групами величезна. Порівняйте самі.

​Результати контрольної групи / Скрін з Joxi

В середньому учні запам'ятали 6,3 слів з 15.

А ось результати експериментальної групи. Учні запам'ятали в середньому 11,2 слова. Результат майже вдвічі кращий, ніж у контрольній групі. При цьому в експериментальній групі було два учні, які правильно запам'ятали всі 15 слів.

Методика TPR вимоглива до вчителя, але при цьому вона показує високі результати, якщо порівнювати з класичними груповими заняттями в класах.

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Методика TPR для дорослих: актуально чи ні

Поведінка дорослих більш формалізована, ніж у дітей. Вони пов'язані соціальними рамками. Тому методика TPR практично не прижилася для навчання дорослих. Сьогодні її використовують лише окремі школи англійської. Причина в тому, що дорослі бояться здатися дивними. "Махати руками" – це для дітей.

І хоч залучення в дії ведеться не так активно, як у молодшого покоління, багато хто все одно сумнівається.

У ході дослідження методики TPR взяли участь 15 осіб віком від 18 до 70 років з рівнем знання англійської мови Elementary. Перед початком занять у них запитали, як би вони хотіли вчитися. Абсолютна більшість респондентів вибрали лекції, письмову роботу й граматичні вправи. А рух та історії – всього лише 7 і 2 людини відповідно.

Більшість дорослих людей просто не уявляє, як можна вчитися інакше. Але при цьому майже 90% респондентів зацікавилися методикою і захотіли її спробувати. Відчували страх, збентеження або нервозність лише 10% респондентів.

Коротке опитування після кількох уроків за методикою TPR показало: 9 з 10 студентів прокоментували, що за допомогою рухів і історій запам'ятовувати дієслова і прикметники стало значно простіше. Також вони відзначили високий рівень залученості в теми і гарний настрій під час занять.

Самі уроки проводилися за класичною TPR схемою. Хіба що для психологічного комфорту дорослих залишили стандартну лекційну аудиторію.

Формат занять був приблизно таким:

Від початкових страхів і побоювань не залишається ні сліду. Уже через 20-30 хвилин після початку уроку дорослі відчувають себе більш вільно й залучаються до процесу. І в запам'ятовуванні слів починають діяти абсолютно ті ж механізми, що й у маленьких дітей.

Найбільш ефективна методика в роботі з невеликими групами людей від 2 до 6 осіб. У такому випадку викладач може організувати урок таким чином, щоб вивчення слів проходило в русі, але при цьому дорослі учні не відчували себе некомфортно.

Зверніть увагу, викладач не перекладає дієслова дії. Він просто показує, що вони означають. Усі учні, незалежно від віку, без проблем розуміють, що їм потрібно зробити.

Принципи TPR часто використовують викладачі в "рольових іграх" – заняттях, де студент і викладач відіграють у спілкуванні певні ролі. Наприклад, діалог звичайного громадянина з поліціянтом.

Дуже круто методику TPR втілюють в аматорських англомовних театрах. Наприклад, московський театр "MESS" або київська студія "ProEnglish Theatre".

Це курси драми й акторської майстерності, де п'єси ставлять англійською. І тут принципи TPR розкриваються повною мірою. Студенти не вчать мову – вони грають ролі в постановках. Мова сприймається в дії, без зубріння і лекцій, через що залученість в процес навчання й інтерес знаходяться на вищому рівні.

"Махання руками" у вивченні англійської працює, навіть якщо більшість дорослих занадто соромиться, щоб випробувати його на собі.

Кілька важливих факторів:

Ефективність методики TPR на 80% залежить від викладача . Він повинен абсолютно точно розуміти, які психологічні механізми залучаються під час "рухомого вивчення" і як саме ними керувати.

. Він повинен абсолютно точно розуміти, які психологічні механізми залучаються під час "рухомого вивчення" і як саме ними керувати. Залучення до процесу – це важливо . Під час навчання ви повинні відчувати себе комфортно і навіть весело. Незручність і сором в перші 20 хвилин заняття – це нормально. Але якщо вони не проходять, то або викладач не вміє використовувати TPR, або цей метод для вас просто не підходить.

. Під час навчання ви повинні відчувати себе комфортно і навіть весело. Незручність і сором в перші 20 хвилин заняття – це нормально. Але якщо вони не проходять, то або викладач не вміє використовувати TPR, або цей метод для вас просто не підходить. Методику TPR можуть успішно використовувати як екстраверти, так і інтроверти. Її суть криється саме в розумінні дій і пов'язаних з ними фраз, а не зі спілкуванням або взаємодіями з іншими людьми.

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У методиці TPR мінусів немає – вона дійсно ефективна для старту вивчення іноземної мови в будь-якому віці. Крім одного – складно знайти викладача, який дійсно вміє її використовувати. Саме тому вона не отримала глобальної популярності. Але вона працює і результати досліджень це підтверджують.