Секретар Ради нацбезпеки і оборони вважає, що другою офіційною мовою в Україні має стати англійська. На думку Данілова, за 30 років незалежності достатньо уваги на неї не звернули. Натомість з російською мовою відбувались "політичні загравання".

Про це секретар РНБО заявив під час форуму "Україна 30". Данілов також наголосив, що за три десятиліття незалежності України й українську мову не визначили, як фундаментальну та первинну.

Читайте також Врятуйте чукотську мову: МЗС України відповіло на російську пропаганду

Це дасть змогу убезпечити від атак, від яких потерпаємо, – Данілов

І ми за 30 років не звернули увагу на англійську мову, яка має бути обов'язковим другою мовою в країні. Для того, щоб ми з вами були убезпечені від тих атак, від яких ми сьогодні потерпаємо від Російської Федерації,

– сказав Данілов.

Російській мові було занадто багато уваги

Натомість російській мові приділяли багато політичної уваги, що й "викопало яму" для сьогоднішньої ситуації. Адже саме російською мовою транслює свою пропаганду Москва.

Знання англійської мови є запорукою незалежності нашої країни. Англійська мова має використовуватися з дитячого садка і школи. Її не треба вчити, її потрібно знати,

– додав Данілов.

Цю ідею Данілов вже озвучував у липні 2020

Зазначимо, що це не вперше секретар РНБО висловлює таку ідею. Ще в липні 2020 року він наголошував на необхідності введення англійської як другої офіційної. Також Данілов наголошував, що потреби у статусі для російської мови нема.

Зверніть увагу! Наразі в Україні державною мовою визначено українську. Це мова, якій державою надано правовий статус обов'язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя. Положення про українську мову як державну міститься у Конституції.