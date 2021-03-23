У Шевченківському райсуді Києва 23 березня відбувається засідання щодо справи Андрія Антоненка. Його адвокати клопотатимуть про зміну запобіжного заходу.

За декілька годин до засідання під будівлею суду з'явилися десятки правоохоронців. Самого Антоненка теж під конвоєм привезли із СІЗО.

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Засідання у справі Антоненка

Суд 23 березня досліджує 4 том матеріалів справи. Зокрема, вивчають матеріали проведених в рамках досудового розслідування експериментальних вибухів. Цього разу розгляд відбудеться за присутності самого Андрія Антоненка.

На попереднє засідання його не доставили через спалах коронавірусу серед співробітників Національної гвардії, які мали конвоювати Антоненка. Слухання відклали через відмову Антоненка брати участь у форматі відеоконференції.

Правоохоронці під будівлею суду, де розглядають справу / Фото Владислава Соловйова для 24 каналу

Очікується, що адвокати клопотатимуть про зміну запобіжного заходу для Антоненка.

Зверніть увагу! Розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу Антоненку мали ще 9 березня . Однак судове засідання перенесли через одного із присяжних. Активісти на підтримку Антоненка влаштували під будівлею суду мітинг.

Справа Антоненка: коротко