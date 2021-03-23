Десятки автозаків і поліції: у Києві слухають справу Антоненка
У Шевченківському райсуді Києва 23 березня відбувається засідання щодо справи Андрія Антоненка. Його адвокати клопотатимуть про зміну запобіжного заходу.
Джерело:24 канал
За декілька годин до засідання під будівлею суду з'явилися десятки правоохоронців. Самого Антоненка теж під конвоєм привезли із СІЗО.
До теми Антоненко повинен бути поряд зі своєю родиною, – Кузьменко про зміну запобіжного заходу
Засідання у справі Антоненка
Суд 23 березня досліджує 4 том матеріалів справи. Зокрема, вивчають матеріали проведених в рамках досудового розслідування експериментальних вибухів. Цього разу розгляд відбудеться за присутності самого Андрія Антоненка.
На попереднє засідання його не доставили через спалах коронавірусу серед співробітників Національної гвардії, які мали конвоювати Антоненка. Слухання відклали через відмову Антоненка брати участь у форматі відеоконференції.
Правоохоронці під будівлею суду, де розглядають справу / Фото Владислава Соловйова для 24 каналу
Очікується, що адвокати клопотатимуть про зміну запобіжного заходу для Антоненка.
Справа Антоненка: коротко
- Співака Андрія Антоненка на псевдонім Riffmaster підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
- Антоненко вже понад рік провів у СІЗО і отримав суттєві проблеми зі здоров'ям.
- Захист неодноразово просив про пом'якшення запобіжного заходу, однак суд регулярно в цьому відмовляє. Востаннє звернення відхилили 10 лютого.
- Інші підозрювані у справі – Яна Дугарь та Юлія Кузьменко мають м'якші запобіжні заходи: Кузьменко перебуває під домашнім арештом, а Дугарь має визначені судом зобов'язання.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета до обвинувачення можуть застосувати санкції.
- Це станеться, якщо виправдають фігурантів справи.
- На підтримку підозрюваних активісти регулярно проводять акції протесту.
Поділитися новиною