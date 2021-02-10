Андрія Антоненка залишили під вартою: апеляцію захисту відхилили

Апеляційний суд Києва відхилив скаргу адвоката Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Захист вкотре намагався домогтися пом'якшення запобіжного заходу.

Відтак, Антоненко перебуватиме під вартою до 2 квітня. Запобіжний захід йому подовжили ще 29 січня.

Тим часом Антоненко переконаний, що білоруські записи свідчать про його невинуватість: відео

Cуддя не зміг дочитати резолютивну частину, бо з коридору почали вигукувати "Ганьба". На засідання підтримати Антоненка, як і зазвичай, прийшли десятки людей. Тим часом будівлю суду оточили десятки силовиків.



Кільце правоохоронців біля будівлі суду / Фото 24 каналу

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Антоненко перебуває у СІЗО ще з 3 грудня 2019 року. Інші підозрювані у цій справі наразі мають м'якші запобіжні заходи: Юлія Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь має особисті зобов'язання перед судом. З грудня 2019 до серпня 2020 Юлія Кузьменко також перебувала під вартою, однак її відпустили.

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У чому підозрюють Андрія Антоненка