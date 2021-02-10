Андрія Антоненка залишили під вартою: апеляцію захисту відхилили

Апеляційний суд Києва відхилив скаргу адвоката Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Захист вкотре намагався домогтися пом'якшення запобіжного заходу.
Відтак, Антоненко перебуватиме під вартою до 2 квітня. Запобіжний захід йому подовжили ще 29 січня.
Тим часом Антоненко переконаний, що білоруські записи свідчать про його невинуватість: відео
Cуддя не зміг дочитати резолютивну частину, бо з коридору почали вигукувати "Ганьба". На засідання підтримати Антоненка, як і зазвичай, прийшли десятки людей. Тим часом будівлю суду оточили десятки силовиків.
Зверніть увагу!
Антоненко перебуває у СІЗО ще з 3 грудня 2019 року. Інші підозрювані у цій справі наразі мають м'якші запобіжні заходи: Юлія Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь має особисті зобов'язання перед судом. З грудня 2019 до серпня 2020 Юлія Кузьменко також перебувала під вартою, однак її відпустили.
Кільце правоохоронців біля будівлі суду / Фото 24 каналу
Доповнюємо новину…
- У 2016 році в Києві вбили журналіста Павла Шеремета, підірвавши його авто.
- Через три роки поліція повідомила, що після довгих розслідувань знайшла трьох підозрюваних: кардіохірурга Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугарь і музиканта Андрія Антоненка.
- Антоненко, який жив неподалік вулиці, де підірвали авто Шеремета, назвали організатором. Пізніше слідство переглянуло його роль у справі.
- Саме Антоненко має наразі найсуворіший запобіжний захід і більше року перебуває під вартою.
- У січні 2021 року в ЗМІ з'явилися записи розмови співробітників контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". Відповідно до них, спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість підірвати Павла Шеремета.
- Їх оприлюднив колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар.
- Тим часом у МВС заявляють, що це лише підтверджує причетність підозрюваних до справи.
- Сам Антоненко переконаний, що білоруські записи свідчать про його невинуватість.