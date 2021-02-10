Андрія Антоненка залишили під вартою: апеляцію захисту відхилили

10 лютого 2021 , 17:13
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Джерело:

24 канал

Апеляційний суд Києва відхилив скаргу адвоката Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Захист вкотре намагався домогтися пом'якшення запобіжного заходу.

Відтак, Антоненко перебуватиме під вартою до 2 квітня. Запобіжний захід йому подовжили ще 29 січня.

Тим часом Антоненко переконаний, що білоруські записи свідчать про його невинуватість: відео

Cуддя не зміг дочитати резолютивну частину, бо з коридору почали вигукувати "Ганьба". На засідання підтримати Антоненка, як і зазвичай, прийшли десятки людей. Тим часом будівлю суду оточили десятки силовиків.


Кільце правоохоронців біля будівлі суду / Фото 24 каналу

Зверніть увагу! Антоненко перебуває у СІЗО ще з 3 грудня 2019 року. Інші підозрювані у цій справі наразі мають м'якші запобіжні заходи: Юлія Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь має особисті зобов'язання перед судом. З грудня 2019 до серпня 2020 Юлія Кузьменко також перебувала під вартою, однак її відпустили.

Доповнюємо новину…

У чому підозрюють Андрія Антоненка

  • У 2016 році в Києві вбили журналіста Павла Шеремета, підірвавши його авто.
  • Через три роки поліція повідомила, що після довгих розслідувань знайшла трьох підозрюваних: кардіохірурга Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугарь і музиканта Андрія Антоненка.
  • Антоненко, який жив неподалік вулиці, де підірвали авто Шеремета, назвали організатором. Пізніше слідство переглянуло його роль у справі.
  • Саме Антоненко має наразі найсуворіший запобіжний захід і більше року перебуває під вартою.
  • У січні 2021 року в ЗМІ з'явилися записи розмови співробітників контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". Відповідно до них, спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість підірвати Павла Шеремета.
  • Їх оприлюднив колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар.
  • Тим часом у МВС заявляють, що це лише підтверджує причетність підозрюваних до справи.
  • Сам Антоненко переконаний, що білоруські записи свідчать про його невинуватість.