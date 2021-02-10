Андрія Антоненка не відпустили з-під варти: апеляцію відхилили
Апеляційний суд Києва відхилив скаргу адвоката Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Захист вкотре намагався домогтися пом'якшення запобіжного заходу.
Джерело:24 канал
Відтак, Антоненко перебуватиме під вартою до 2 квітня. Запобіжний захід йому подовжили ще 29 січня.
Тим часом Антоненко переконаний, що білоруські записи свідчать про його невинуватість: відео
Cуддя не зміг дочитати резолютивну частину, бо з коридору почали вигукувати "Ганьба". На засідання підтримати Антоненка, як і зазвичай, прийшли десятки людей. Будівлю суду оточили десятки силовиків.
Кільце правоохоронців біля будівлі суду / Фото 24 каналу
Доповнюємо новину...
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter