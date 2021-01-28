Я б не порівнював Азарова з Татаровим, – Єрмак пояснив, чому досі не звільнив свого заступника

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Андрій Портнов не рекомендував Олега Татарова на посаду його заступника. Підбирає людей та проводить з ними співбесіди спеціальний кадровий департамент.

Джерело: "Новое время"

На момент, коли Офіс Президента відкривав вакансію заступника голови, було запропоновано декілька кандидатур та проведено співбесіду. За словами Єрмака, професійний рівень Татарова їх влаштував, що стало підставою для ухвалення рішення.

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На запитання, чому голова ОП досі не звільнив Татарова, враховуючи, що той фігурує в розслідуванні про афери з квартирами для Нацгвардії, той відповів так: "Звинувачення, що пролунали, мають 4-річну давнину і не мають ніякого зв'язку з тією діяльністю пана Татарова, яку він здійснював в ОП".

Журналіст зазначив, що тоді на цю посаду можна взяти й Миколу Азарова, адже його колишня діяльність пов'язана з режимом Віктора Януковича, але не за правління Володимира Зеленська. На ці слова Андрій Єрмак відреагував так: "Трішечки некоректне порівняння. Я б не порівнював пана Азарова з паном Татаровим. Те, що ця справа має такий резонанс, і що фігурантом може бути навіть співробітник Офісу Президента, – це було немислимо ні за жодного президента України до цього".

Слідство йде, але поки з того, що я бачу, з того, що я знаю, – є якась інформація, але немає судового рішення. Ми як ніхто інший зацікавлені, щоб істина була встановлена, і ця справа опинилася у суді,

– заявив керівник ОП.

Він наголосив, що Офіс Президента не співпрацював з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою щодо справи Татарова.

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