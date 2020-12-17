Очільник Міністерства оборони Андрій Таран анонсував зустріч з журналістом Юрієм Бутусовим. Вона повинна відбутися 19 грудня.

Планується, що під час зустрічі Таран та Бутусов обговорять перспективи подальшої співпраці. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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У Міноборони визнали тональність попереднього дискурсу "емоційною і недоречною".

Міноборони вітає взаємну готовність до діалогу,

– мовиться у повідомленні.

Наразі Бутусов не повідомив нічого ні щодо зустрічі, ні щодо запрошення.

Що відомо про конфлікт