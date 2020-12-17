Таран готується зустрітися з Бутусовим: у Міноборони назвали конфлікт "емоційним"
Очільник Міністерства оборони Андрій Таран анонсував зустріч з журналістом Юрієм Бутусовим. Вона повинна відбутися 19 грудня.
Планується, що під час зустрічі Таран та Бутусов обговорять перспективи подальшої співпраці. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
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У Міноборони визнали тональність попереднього дискурсу "емоційною і недоречною".
Міноборони вітає взаємну готовність до діалогу,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про конфлікт
- 8 грудня Міністерство оборони запропонувало роботу Бутусову, який критикує роботу відомства.
- Того ж дня Бутусов заявив, що згоден працювати в Міністерстві оборони, чекає зустрічі з міністром чи президентом і має програму дій.
- 9 грудня пізно увечері Міноборони опублікувало заяву, в якій запросило Бутусова на співбесіду й обіцяло пояснити різницю "різницю між Міноборони та Генштабом".
- Пізніше у відомстві заявили, що кадрові служби поспілкувалися з Бутусовим, але нібито не знайшли вакансій для нього, які б влаштували усіх.
- Бутусов заявив, що подає в суд на відомство і буде вимагати вибачень.
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