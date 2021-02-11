Одіозний політик Андрій Портнов двічі виграв суд з водіями "Схем" з "Радіо Свобода". Він опублікував приватні дані чоловіків у мережі, але замість того, щоб захистити особисту інформацію водіїв, судді змусили їх доплатити ексдепутату 110 тисяч гривень.

Джерело: "Честь і НЕчесть" на 24 каналі

Для того, щоб кожен міг в рівній мірі передбачати наслідки своїх дій, розуміти чи має право на захист, чи буде покараним, правосуддя, як і закон, мають бути передбачуваними. Натомість судді часто застосовують подвійні стандарти та виносять різні рішення в аналогічних справах.

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Впевненість у тому, що судове рішення буде їм на користь можуть відчувати хіба що топові депутати та впливові політики. Як от Андрій Портнов, ексчиновник Адміністрації Януковича, частий фігурант судових справ.

Суди Портнова

Пів року тому Портнов виграв суд з водієм проєкту "Радіо Свобода" "Схеми" Борисом Мазуром та отримав чималу суму компенсації витрат на послуги адвоката – 52 500 гривень. Рішення винесла суддя Печерського суду Світлана Волкова.

А 9 лютого інша суддя Печерського суду Тетяна Ільєва стала на сторону Портнова у суперечці з іншим водієм "Схем" Сергієм Іщенком та присудила політику 57 500 гривень компенсації юридичних послуг.

Довідка. Справи були аналогічними, а рішення суддів однаково сумнівними.

Підстави для суду

Водії "Схем" допомагали журналістові Михайлу Ткачеві в розслідуванні впливу Андрія Портнова на українських чиновників. Портнов – публічна особа, і його діяльність має значний суспільний інтерес, тож дії журналістів були цілком законними.

Портнов, мабуть, вважає себе Лордом Волдемортом. Його ім'я не можна називати, а коли журналісти чи громадські активісти насмілюються робити про нього репортажі, він звертається до суду чи вдається до залякувань.

Попередні справи Портнова

В листопаді 2019 року він оприлюднив у своєму телеграм-каналі паспортні дані та місце проживання водіїв "Схем" та погрожував всій команді журналістів розслідувачів.

Водії спробували через суд домогтись видалення з публічного простору їх персональних даних, але – безрезультатно. Портнов доводив, що публікація особистих даних водіїв допоможе йому захистити власні права, але як саме ні він, ні судді не пояснили.

Зверніть увагу! Судді не цікавились тим, звідки у Портнова доступ до персональних даних водіїв. Дістати їх в законний спосіб він не міг.

"НЕчесть тижня"

Премію "НЕчесть тижня" сьогодні отримує суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва, яка проігнорувала порушення права водіїв на приватне життя та фактично дозволила Портнову тиснути на журналістів-розслідувачів.



Тетяна Ільєва – "Нечесть тижня" / Скриншот з відео

До речі, Ільєва раніше отримувала антипремію "НЕчесть тижня" за те, що заборонила громадському активістові публічно обговорювати діяльність Андрія Портнова. Довідка. У 2020 році вона задовольнила позов Портнова до голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Шабунін у своєму блозі розповідав про ймовірне незаконне збагачення Портнова.

"Честь тижня"

Лауреати премії "Честь тижня" теж послідовні в своїх рішеннях. Та замість того, щоб відмивати честь і гідність політиків чи цензурувати активістів, вони вкотре стали на захист свободи слова.

Це – судді Київського апеляційного суду Сергій Верланов, Марина Мережко та Сергій Савченко. Минулого року вони вирішили, що заяви Сергія Лещенка щодо соратника Януковича Юрія Іванющенка були оціночними судженнями.

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Справа Лещенка

Лещенко називав Іванющенка "смотрящим над Укрспиртом" та публічно заявив про роль останнього в організації тітушок під час Революції гідності.



Сергій Лещенко / Фото з фейсбуку Сергія Лещенка

Політик вимагав спростування цієї інформації, але колегія суддів підкреслила її суспільну важливість для широкої громадськості та право на свободу слова журналіста Сергія Лещенка.

Справа редактора Atlantic Council

Цього тижня судді стали на захист аналітика та редактора видання Atlantic Council Андерса Аслунда. Ігор Коломойський вимагав спростувати твердження Аслунда, що олігарх є бандитом, який вкрав з "ПриватБанку" 5,5 мільярдів доларів.



Андрес Аслунд / Фото видання YES

Суддя одіозного Печерського суду Олеся Батрин задовольнила позов Коломойського у першій інстанції. Проте судді Київського апеляційного суду з нею не погодились.

Як і в справі Лещенка, судді підтвердили, що такі заяви є оціночними судженнями, а не фактичними даними. Вимоги Коломойського є втручанням у право Аслунда на свободу вираження поглядів.



Олеся Батрин / Фото з сайту "Суддівство – факти про суди та суддів"

І хоча ці погляди не подобаються олігархові, він має бути готовим до більш жорсткої публічної критики ніж, "звичайні" люди.

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Тож, премію "Честь тижня" отримують судді Київського апеляційного суду Сергій Верланова, Марина Мережко та Сергій Савченко за те, що не дали обмежити свободу вираження поглядів.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.