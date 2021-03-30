28 березня 2021 відбулися довибори у 50-му виборчому окрузі на Донеччині. Перемогу там за активної допомоги людей Ахметова отримав чинний мер Добропілля Андрій Аксьонов, який незабаром має отримати мандат народного депутата. Таким чином у Верховній Раді стане на одного російського агента більше.

Андрій Аксьонов є фанатом "руського миру", у 2014 році був активним діячем "руської весни”, коли організував у селищі Новодонецьке незаконний "референдум" сепаратистів. Крім того, Аксьонов має паспорт громадянина країни-агресора Росії, він переховувався від українського правосуддя, але був прощений та повернувся на місце злочину й нині не має жодних проблем з фемідою. Ба більше, балотується до Верховної Ради та навіть перемагає.

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Біографія Андрія Аксьонова

Андрій Аксьонов народився 2 лютого 1971 року й більшу частину свого життя Андрій Аксьонов був чиновником-пристосуванцем з вдачею самодура. У 2010 році його обрали головою сільради селища Новопетровське, що є передмістям райцентру Добропілля. Звісно, від "Партії регіонів".

Сепаратист

Навесні 2014 року Аксьонов став на бік сепаратистів був одним з організаторів так званого "референдуму" за приєднання Донеччини до Росії 11 травня.

Цей факт підтверджується документально, зокрема у відкритих джерелах є чимало доказів злочинної діяльності Аксьонова. Зафіксована вона й на YouTube.

"Референдум" сепаратистів у селі Новодонецьке 11.05.2014:

На одному з роликів прихильники так званої "ДНР" з Добропілля дякують Аксьонову за те, що він організував "референдум", та скаржаться на своїх міських голів, які "не дали їм проголосувати".

Аксьонов розповідає про "референдум":

У квітні 2014 Аксьонов блокував патріотичний автопробіг "За Єдність України" та не дозволяв його проведення, а під час спілкування з активістами заявив, що особисто підтримує приєднання до Росії. Також чиновник заявив, що зобов'язаний як глава селища потурати бажанням сепаратистів, "навіть якщо вони захочуть приєднатися до Гондурасу".

Як мер українською мовою це називається "голова"... я зобов'язаний виражати сподівання громадян, які тут живуть. Ось вони захочуть в Росії залишитися, і я зобов'язаний їм сказати: так, треба залишитися в Росії,

– Андрій Аксьонов робить "явку з повинною".

На щастя, "руський мир" у Добропілля так і не прийшов, а тому Андрій Аксьонов втік до окупованого росіянами Криму. Там він отримав російський паспорт та переховувався до кінця 2014 року. Після чого Аксьонов спокійну повернувся до Добропілля. У нової влади питань до нього не було.

Мер Добропілля

У 2015 році Аксьонов переміг на виборах мера райцентру та став очільником Добропілля. При цьому чиновник не приховував своїх антиукраїнських поглядів, поводив себе цинічно та навіть брутально. Наприклад, у 2017 році у ході сесії міськради Аксьонов відмовився вшанувати пам'ять героїв АТО та запросив до будівлі, де проходила сесія, "тітушок”, щоб чинити опір проукраїнським активістам.

Для чого Аксьонову російський паспорт:

У 2018 році українська феміда нарешті звернула увагу на мера-сепаратиста. За рік до блогер Денис Казанський провів власне розслідування та з’ясував, що у Аксьонова є російський паспорт. Зробив він це у доволі простий спосіб – "пробив" по російській базі. Чому цього не робили представники СБУ чи поліції – питання риторичне.

Нардеп Лубинець зриває покрови:

Тоді ж Аксьонов став героєм гучного розслідування проєкту "Донбас. Реалії" й про його злочини розповів з парламентської трибуни народний депутат Дмитро Лубінець.

Ця людина взагалі не мала ні морального, ні законного права балотуватися в мери українського міста. Відповідно отриманій копії форми №1П, заповненій власноруч Аксьоновим Андрієм Анатолійовичем, 21 червня 2014 року він написав заяву на отримання паспорта громадянина РФ,

– нардеп Лубінець викриває мера Добропілля 18 листопада 2017 року.

Кримінальні справи

Врешті решт на Аксьонова завели кримінальну справу, але він встиг втекти до тимчасово окупованого росіянами Криму.

Мера оголосили у розшук, а до міськради завітали спецпризначенці з обшуками. Тоді ж на дверях добропільського "білого дому" з'явилося орієнтування на фаната "руського миру".

При цьому Аксьонова судили зовсім не за сепаратизм, а за корупційні злочини. Його звинувачували у підробці документів (ч. 4 ст. 358), розтраті майна (ч. 2, 3 ст. 191), Приводом для цього стало те, що мер Добропілля, щоб приховати свою відсутність на робочому місці у травні 2017 року, підробив листок непрацездатності й на його підставі отримав заробітну платню. Звісно, на судові засідання втікач не з'являвся. Що ж до організації "референдуму", то за нього судили інших персонажів, а до Аксьонова у силовиків претензій з цього питання не було.

Рідкісна поява мера Аксьонова на суді / Фото – ddk.dn.ua

У січні 2019 року Аксьонов повернувся до України (за його словами, він лікувався у Німеччині від онкозахворювання) та був відправлений під домашній арешт. Згодом його замінили на особисте зобов'язання.

До речі, з моменту своєї втечі Аксьонов залишався формально мером Добропілля. Після повернення на Батьківщину суд відсторонив його від обов'язків, але лише на 2 місяці.

Новий старт

А далі була весна, та сама, яка "саджати будемо", але Аксьонов цієї долі уник. Ба більше – сепаратист наважився балотуватись до Верховної Ради – на парламентських виборах він програв переможцю в районі 1,5% – менше тисячі голосів. Депутатом тоді став Руслан Требушкін, а Аксьонов за рік впевнено переобрався на другий термін в мери Добропілля. Результат в 58,4% показав, що проросійські сили, на жаль, мають велику підтримку у прифронтовій зоні.

Аксьонов рекламує себе мовою окупанта / Фото – Суспільне

Восени 2020 року нардеп Требушкін переміг на виборах мера Покровська та склав депутатський мандат. Тоді було оголошено довибори на 50-му окрузі. Требушкін благословив Аксьонова на участь у виборах. Також сепаратиста підтримали інші агенти впливу місцевого олігарха Рината Ахметова.

Підтримка Ахметова та адмінресурс зробили кампанію Аксьонова легкою прогулянкою – він дуже впевнено переміг на виборах 28 березня 2021 року і тепер має право стати народним депутатом Верховної Ради 9 скликання. У парламенті він планує представляти партію "Порядок" – це один з політичних проєктів "на виріст", що перебуває в орбіті олігарха. Того самого, що був проти "референдуму-2014" та навіть закликав гудіти у гудок на знак протесту.