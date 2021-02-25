Анатолія Шарія оголосили в розшук
Служба безпеки України оголосила проросійського блогера Анатолія Шарія у державний розшук. Сам Шарій мав прийти на допит 22 лютого у СБУ, проте замість нього з'явились лише його захисники, 25 лютого блогер знову не прийшов на допит.
Джерело:СБУ
Адвокати запевнили, що СБУ знає, що Шарій перебуває в Іспанїі, отож саме туди має направити підозру.
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Шарій знову не прийшов на допит
А для цього необхідно діяти через іспанські правоохоронні органи. У СБУ, тим часом, призначили новий допит блогера на 25 лютого. На нього Шарій теж не з'явився. Знову прийшли адвокати та ознайомились із матеріалами справи.
Крім того, адвокату вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію. Далі його скерують до суду.
Головне про справу проти Анатолія Шарія:
- Служба безпеки України оголосила про підозру Анатолію Шарію.
- Справа стосується одразу двох статей: про державну зраду та порушення рівноправності людей щодо їх расової, національної належності, релігійних переконань.
- Сам Шарій запевняє, що підозру і повістку про виклик на допит він нібито не отримував.
- Ба більше, скандальний блогер запевняє, що всі справи проти нього – політичні.
- За інформацією ЗМІ, Шарія мали оголосити у розшук одразу після його неявки на допит 22 лютого.
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