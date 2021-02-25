Служба безпеки України оголосила проросійського блогера Анатолія Шарія у державний розшук. Сам Шарій мав прийти на допит 22 лютого у СБУ, проте замість нього з'явились лише його захисники, 25 лютого блогер знову не прийшов на допит.

Адвокати запевнили, що СБУ знає, що Шарій перебуває в Іспанїі, отож саме туди має направити підозру.

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Шарій знову не прийшов на допит

А для цього необхідно діяти через іспанські правоохоронні органи. У СБУ, тим часом, призначили новий допит блогера на 25 лютого. На нього Шарій теж не з'явився. Знову прийшли адвокати та ознайомились із матеріалами справи.

Крім того, адвокату вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію. Далі його скерують до суду.

Головне про справу проти Анатолія Шарія: