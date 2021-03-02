Анатолій Шарій, якому оголосили про підозру у державній зраді, з'явився у графі розшуку на сайті Міністерства внутршніх справ. В інформації зазначено, що суд дав дозвіл на затримання з метою приводу.

Окрім чорно-білого фото Шарія, на сайті МВС можна ознайомитись з датою народження підозрюваного та статтями, які йому інкримінують.

Читайте також Захищають інтереси агресора, – одразу 2 міста вимагають заборонити ОПЗЖ та "Партію Шарія"

Шарій – "особа, що переховується від органів"

Згідно з даними МВС, місцем зникненням Шарія є Київ, а датою – 16 лютого 2021 року. Проросійський блогер потрапив у категорію "осіб, що переховуються від органів досудового розслідування".

На цьому фото Шарія впізнати важко / Скриншот з сайту МВС

Суд дозволив затримати Шарія

Зазначимо, що раніше повідомили, що Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Шарія. Це потрібно зробити, аби обрати йому запобіжний захід. Поки що сам Шарій на жодні допити у СБУ не з'явився.

Що відомо про справу Шарія