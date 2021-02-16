Війна через соцмережі: що треба знати про підозру блогеру Шарію

Про підозру Шарію – цікавий кейс, адже у ньому на диво опис дій, у яких підозрюють особу, відповідає тексту статті 111 Кримінального кодексу – Державна зрада.

Бо у нас стаття "Державна зрада" вже як і "Хуліганство" – почала охоплювати все на світі, а люди ще й приписують цьому злочину людські якості на кшталт подружньої зради.

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У чому СБУ звинувачує Шарія?

Насправді ж, є лише три дії, які можуть кваліфікуватись як державна зрада:

1)перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту;

2) шпигунство;

3) надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України

От в третьому як раз CБУ і підозрює Шарія.

Крім того, його підозрюють у розпалюванні національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниженні національної честі та гідності – це ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу.

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Поява соціальних медіа змінила структуру сучасних війн. Тепер інформаційні операції стають основною зброєю, а військова зброя її супроводжує або доповнює. Ще 20 років тому було навпаки. Людина з доступом до соціальних мереж має сьогодні безмежні можливості поширювати наративи та бути солдатом інформаційних військ. Інформаційний простір став такою самою сферою воєнної активності, як і військові дії на суші, морі та у повітрі.