Антимонопольний комітет оштрафував компанію Ахметова на 275,2 мільйони гривень: подробиці
Антимонопольний комітет повідомив, що визнав дії групи ДТЕК у складі АТ "ДТЕК Західенерго" та ТОВ "Д.Трейдінг" у торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" у період з липня по жовтень 2019 року зловживанням монопольним становищем. Відтак, на компанію наклали штрафи загальною сумою понад 275,2 мільйони гривень.
АМКУ встановив, що "ДТЕК Західенерго", починаючи з 29 липня 2019 року, зменшувало в заявках на продаж електричної енергії у сегменті "ринок на добу наперед" (РДН) обсяги запропонованої електроенергії в години мінімального навантаження. Про це мовиться на сайті АМКУ.
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Це призвело до зростання обсягів продажів ДТЕК електроенергії у сегменті "балансуючий ринок" за вищими цінами.
Окрім цього, акціонерне товариство встановлювало в заявках на продаж електроенергії на РДН завищені ціни в години максимального навантаження.
Реакція ДТЕК
У ДТЕК назвали рішення АМКУ упередженим та заявили, що будуть відстоювати свої інтереси та репутацію у суді.
Під час розгляду справи Комітетом не було проведено належного дослідження функціонування ринку електроенергії, були проігноровані надані докази та експертні висновки. Вважаємо рішення передчасним, безпідставним та упередженим за низкою причин,
– зауважили там.
У "Західенерго" додали: ДТЕК не займає домінуючого становища в торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС", є повністю замінним шляхом імпортного ресурсу, зазнає значної конкуренції з боку імпортерів та не має ринкової влади.
Зазначається, що постачальниками електроенергії в Бурштинському енергоострові окрім Бурштинської ТЕС (ДТЕК) є Калуська ТЕЦ, Теребле-Ріцька ГЕС та імпортери електроенергії зі Словаччини, Угорщини та Румунії.
Також у ДТЕК вважають звинувачення АМКУ щодо викупу пропускної спроможності міждержавних ліній електропередач, начебто з метою обмеження доступу імпортованої електроенергії зі Словаччини, упередженим і невмотивованим.
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