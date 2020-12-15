Антимонопольний комітет повідомив, що визнав дії групи ДТЕК у складі АТ "ДТЕК Західенерго" та ТОВ "Д.Трейдінг" у торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" у період з липня по жовтень 2019 року зловживанням монопольним становищем. Відтак, на компанію наклали штрафи загальною сумою понад 275,2 мільйони гривень.

АМКУ встановив, що "ДТЕК Західенерго", починаючи з 29 липня 2019 року, зменшувало в заявках на продаж електричної енергії у сегменті "ринок на добу наперед" (РДН) обсяги запропонованої електроенергії в години мінімального навантаження. Про це мовиться на сайті АМКУ.

Дивіться також Розкішне життя Ахметова: як Україна забезпечує олігарха

Це призвело до зростання обсягів продажів ДТЕК електроенергії у сегменті "балансуючий ринок" за вищими цінами.

Окрім цього, акціонерне товариство встановлювало в заявках на продаж електроенергії на РДН завищені ціни в години максимального навантаження.

Зверніть увагу! "Острів Бурштинської ТЕС" – зона на Заході України в межах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. Наразі ця територія об’єднана з європейськими енергосистемами, але від’єднана від іншої частини України. Близько 90% електроенергії на цьому "острові" виробляє ПАТ "ДТЕК Західенерго".

Реакція ДТЕК

У ДТЕК назвали рішення АМКУ упередженим та заявили, що будуть відстоювати свої інтереси та репутацію у суді.

Під час розгляду справи Комітетом не було проведено належного дослідження функціонування ринку електроенергії, були проігноровані надані докази та експертні висновки. Вважаємо рішення передчасним, безпідставним та упередженим за низкою причин,

– зауважили там.

У "Західенерго" додали: ДТЕК не займає домінуючого становища в торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС", є повністю замінним шляхом імпортного ресурсу, зазнає значної конкуренції з боку імпортерів та не має ринкової влади.

Зазначається, що постачальниками електроенергії в Бурштинському енергоострові окрім Бурштинської ТЕС (ДТЕК) є Калуська ТЕЦ, Теребле-Ріцька ГЕС та імпортери електроенергії зі Словаччини, Угорщини та Румунії.

Також у ДТЕК вважають звинувачення АМКУ щодо викупу пропускної спроможності міждержавних ліній електропередач, начебто з метою обмеження доступу імпортованої електроенергії зі Словаччини, упередженим і невмотивованим.

Довідка: 100% компанії ДТЕК належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.