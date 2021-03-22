Як населення України: в Америці вакцинувалися 44 мільйони громадян – Голос Америки

Понад 44 мільйони американців вже повністю вакцинувалися від COVID-19 – це як населення всієї України. Водночас половина українців наразі вакцинуватися не хоче, а ті, хто готові робити щеплення – часто не мають доступу до вакцини.

У деяких містах України вже запровадили третій локдаун. Все через те, що немає колективного імунітету.

Цікаво Європа може досягнути колективного імунітету проти COVID-19 до липня, – комісар ЄС

Багато людей побоюються вакцинуватись. Держава водночас намагається переконати, що це безпечно. Зірки, депутати та сам президент – вакцинувалися публічно.

Засідання міністрів країн-членів НАТО

23 – 24 березня у Брюсселі відбудеться обговорення міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. У ньому візьме участь новий державний секретар США адміністрації Джо Байдена – Ентоні Блінкен. Він вже повідомив, що має намір порушити питання Росії, яка не має права забороняти країнам бути членом Альянсу.

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Випробування AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca пройшла 3 фазу клінічних випробувань. Як виявили, загальна ефективність вакцини становить 79%. Водночас для літніх людей від 65 років — 80%. Також доказали, що препарат на 100% ефективний для запобігання важкому перебігу хвороби та госпіталізації.

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