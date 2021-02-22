В Америці не забаряться із затриманням Коломойського, – Фурса

У Сполучених Штатах Америки наклали санкції на майно українського олігарха Ігоря Коломойського, але підозри немає. Адже Україна не розслідує "відмивання" цих грошей.

Те, що роблять українські правоохоронці, ніколи не впливає на американських. Таку думку висловив в ефірі інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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США має мотиви затримати Коломойського

За його словами, на щастя, Коломойський "наслідив" і там. Тому залишається питання, як доставити його з території України в будь-яку юрисдикцію, яка видає громадян України – США.

І там він би повторив долю Пабло Ескобара дуже швидко. В Америці не забаряться з тим, щоб його (Коломойського – 24 канал) затримати, тільки б у них дотягнулися до нього руки,

– зазначив Фурса.

Питання не в тому, як українська правоохоронна система впливає на американську. Питання в тому, як сказав експерт, що американська правоохоронна система впливає на українську.

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