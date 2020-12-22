Колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес та директор військового аналітичного центру Пoтомак Філліп Карбер звернулися до керівництва України з відкритим листом щодо справи генерал-майора Віктора Назарова, колишнього начальника штабу АТО.

Віктора Назарова було засуджено до семи років позбавлення волі у зв’язку із звинуваченням у службовій недбалості, що призвела до збиття в липні 2014 року транспортного літака ЗСУ Іл-76 над Луганським аеропортом, внаслідок якого загинуло 49 військовослужбовців ЗСУ. Повний текст відкритого листа можна переглянути за посиланням.

Як зазначають автори звернення, єдиним хто несе відповідальність за збиття літака є Росія, однак цей очевидний факт все частіше губиться у екзальтованих намаганнях України знайти і покарати "злочинця" всередині країни.

І генерал-майор Назаров, і Збройні Сили України у цій ситуації є радше "жертвами", зазначають експерти, адже відбувається криміналізація рішень військового керівництва відповідно до цивільного права (тобто "права мирного часу"). Ця ситуація посилає чіткий сигнал кожному офіцеру та військовому командиру в Збройних силах України та культивує нерішучість, чи навіть "фобію приймати рішення", що рівнозначне самознищенню на сучасному полі бою.

Автори зазначають, що причиною такої цивільної криміналізації дій військових, стала нерішучість на небажання тодішнього військово-політичного керівництва країни взяти відповідальність і визнати відкрито та юридично збройну агресію Росії проти України.

Бен Ходжес та Філліп Карбер зазначають, що процес над Назаровим може мати незворотній вплив для безпеки країни, прирікаючи її на поразку у війні з Росією. Ув’язнення Назарова руйнує всі позитивні зрушення у створенні професійного військового командування, які відбулися в умовах сучасного конфлікту з Росією.

У зверненні йдеться про те, що в той час як США та НАТО переосмислюють важливість України для безпеки всього Заходу та оцінюють можливість надання Україні летального озброєння, вердикт Назарову ставить під загрозу всі попередні зусилля. Якщо Україна карає, а не звеличує власних військових командувачів, які приймають важкі рішення в умовах великої невизначеності і у важких обставинах, жодна інша країна не захоче вкладати ресурси чи ризикувати життями власних солдат заради оборони такої країни.