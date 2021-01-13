Дмитро Кулеба порівняв українсько-угорські відносини з американськими гірками. Часом вони погіршуються, а згодом навпаки – покращуються. Зараз міністр закордонних справ сподівається на їхній злет.

Кулеба про хороше у відносинах з Угорщиною

Очільник МЗС Кулеба наголосив, що у відносинах України та Угорщини були позитивні моменти. Про це він заявив у інтерв'ю "Обозреватель".

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Угорщина не заблокувала набуття Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Це теж результат наших дипломатичних зусиль і конструктивного діалогу, не варто про нього забувати,

– сказав Кулеба.

Міністр додав, що після втручання угорців у місцеві вибори, він сподівається, що "зараз ми все-таки стоїмо перед черговим підйомом".

"Мій колега Петер Сійярто написав мені листа з пропозицією зустрітися й повернутися до конструктивних відносин. Я відповів взаємністю", – підкреслив Кулеба.

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Проблема українських угорців на Закарпатті

За словами очільника МЗС, він приділяє велику увагу Закарпатській області. На свята чиновник об'їздив весь регіон та не відчув "жодного натяку на якусь конфліктність чи проблеми в регіоні на рівні людей".

Все, що нагнітається ззовні, – це винятково питання політики, бо на рівні взаємин між людьми жодних проблем немає,

– пояснив міністр.

Зверніть увагу! Нещодавно угорський благодійний фонд запідозрили у діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України. СБУ через це проводила обшуки. Натомість очільник угорського МЗС Петер Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців.