Американська торговельна палата звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням переглянути умови локдауну, запровадженого з 8 по 24 січня. Мовляв, у чинному вигляді постанова обмежує права споживачів та може призвести до конфліктів у магазинах.

Крім цього, такі обмеження можуть призвести до додаткових збитків для бізнесу та держави, а також значного невдоволення споживачів. Відповідне звернення опубліковане на офіційному сайті Американської торговельної палати в Україні.

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За рішенням уряду, заборонятиметься торгівля будь-якими товарами, крім продуктів харчування, засобів гігієни та лікарських засобів, а також товарів для тварин.

Таким чином, вже з 8 січня супермаркети не зможуть продавати значну частину повсякденних товарів. Зокрема, інструменти, одяг та побутову хімію. В Американській торговельній палаті наголошують, що подібне обмеження асортименту є нелогічним та може призвести до ще більших збитків для бізнесу.

Також супермаркети будуть вимушені закривати окремі відділи або забороняти продаж багатьох товарів безпосередньо при розрахунку на касі.

Таке рішення не лише є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, але й потенційно призводитиме до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах,

– зауважили у відомстві.

Крім цього, у Палаті відзначили, що неодноразово зверталися до уряду з проханням переглянути текст постанови. І додали, що на сьогодні це питання й досі є невирішеним.

"Торговельні заклади є цілісною торговельною одиницею, єдиною, здатною задовольнити базові потреби населення в умовах карантину. Обмеження їх асортименту нелогічно, оскільки споживач, перебуваючи в торговому закладі, має рівний доступ до всіх товарів", – підсумували компанії-члени Палати.

Що не можна буде купити під час локдауну

З 8 січня маркети та великі торгівельні мережі зможуть продавати лише товари першої необхідності. Натомість всі інші товари можна буде замовити лише адресною доставкою.

Товари, які не можна буде придбати:

одяг та взуття;

посуд;

меблі;

текстильні вироби;

техніка;

ювелірні вироби;

парфумерія (відмінна від засобів гігієни);

будівельні матеріали;

сантехнічне обладнання;

окуляри, а також інші товари, що зазвичай продаються в ТРЦ та на непродовольчих ринках.



Які обмеження діятимуть під час локдауну / Інфографіка 24 каналу