Компанія Hennessey, яка автомобілістам відома насамперед тюнінгом американських авто, стане ще й виробником серійних гіперкарів власної конструкції. Однак їх випустять лише 24 екземпляри.

Джерело: "Авто 24" на 24 каналі.

Модель отримала назву Venom F5 на честь ураганів F5 за шкалою Фудзіти, швидкість вітру в яких може сягати 512 кілометрів на годину. До такого ж темпу здатен розганятися і новий гіперкар.

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Автомобіль з кузовом з вуглепластика відрізняється вивіреною аеродинамікою для руху на надвисоких швидкостях. А для тих, хто планує використовувати гіперкар для перегонів на гоночній трасі, запропонують спеціальний обвіс, який збільшує силу притискання до дороги.



Ексклюзивний гіперкар / Фото DEAN SMITH

Колосальну потужність 6,6-літрового мотора V8 з 2 турбінами, яка сягає 1900-сил передає на широченні задні колеса 7-швидкісний робот. Саме тому динаміка розгону вражає до першої сотні купе прискорюється менше ніж за 3 секунди. Щоправда, виробник збирається випустити усього 24 екземпляри гіперкара за ціною понад 2 мільйони доларів за кожне купе.

Компанія Hennessey випустить ексклюзивні гіперкари: дивіться відео

Також у випуску:

Китайський стартап NIO представив свою модель ET7, яка вже в 2022 році конкуруватиме із Tesla Model S та Porsche Taycan. Nio ET7 має пару електромоторів загальною потужністю 653 сили, які здатні прискорювати машину до сотні менше ніж за 4 секунди.

Дивіться новий випуск "Авто24" на 24 каналі: відео