Приклад Alyona Alyona та інші прориви: як українські митці отримують визнання у Європі

У 2020-му році завершився перший цикл найбільшої програми ЄС для підтримки культурного та креативного сектору "Креативна Європа". В її рамках майже чотири десятки українських організацій отримали грантову підтримку на реалізацію своїх проєктів загальною сумою майже у 200 мільйонів гривень або 5,8 мільйони євро.

Джерело: 24 канал

Як успішно працювати на міжнародному рівні

Лише за останній рік понад десять ідей українських заявників та їх закордонних колег отримали визнання та підтримку в Європі.

Цікаво Alyona Alyona – лауреатка премії Music Muves Europe Talent Awards 2021

Вже вдруге українська громадська організація "Тепле Місто" буде організовувати Тбіліське архітектурне бієнале за підтримки "Креативної Європи", а мультидисциплінарний центр сучасного мистецтва у Львові Jam Factory Art Center буде працювати із колегами із 5 різних країн над переосмисленням питання віри у нашому суспільстві.

До прикладу, організація "Арфові барви" буде осучаснювати освіту у класичній музиці, а "Інститут стратегії культури" буде працювати над нематеріальною спадщиною періоду модернізму та об'єднає міста, що мають характерну модерністську архітектуру: Брно, Каунас, Кортрейк та Львів.

"Креативна Європа" Це грантова програма Європейського Союзу у сфері культурних, креативних та аудіовізуальних індустрій, яка розпочалася у 2014 році та тривала до 2020. На сьогодні вона охоплює 41 країну, серед яких і Україна. Вона зарекомендувала себе як потужний механізм підтримки культури на всьому континенті, тому її роботу продовжують й на наступний період 2021 – 2027 із подвоєним бюджетом у 2,4 мільярда євро.

Ба більше: вже українські ідеї об'єднують навколо себе європейців. Так, ГО "Інтерньюз Україна" стала лідером проєкту для боротьби із дезінформацією в медіа, а ціла плеяда музичних ініціатив, таких як Будинок культури "Мастерская", ГО "Інститут звуку" та столичний артпростір "Мезанін" будуть посилювати інтеграцію української музики у європейський контекст через навчання, резиденції та обмін досвідом. Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) навіть попри пандемію зміг провести діджитальний формат заходу за підтримки програми. Українські видавництва вже багато років успішно стають грантоотримувачами "Креативної Європи": торік ними вперше стали "Видавництво Старого Лева" та "Артвидавництво "Nebo Booklab Publishing".

Вітчизняні митці також не пасуть задніх: українська авторка Гаська Шиян у 2019-му вже отримала Літературну премію Європейського Союзу за свій роман "За спиною", а реперка Alyona Alyona щойно отримала нову премію ЄС у сфері сучасної музики Music Moves Europe Talent Awards, а гуртом з нею забрала й Приз глядацьких симпатій. І все це фінансується та підтримується "Креативною Європою".

З першого погляду, це лише фінансова підтримка проєктів. Але насправді, така всеохопна програма – це потужний інструмент "м’якої сили" (soft power), який допомагає ефективній інтеграції українських талантів у європейський простір.

Які критерії відбору

Номінально, задля участі у програмі, ідеї українських заявників мають відповідати певним пріоритетам програми, як то сприяти міжнародній мобільності митців, різноманітності культурних форм вираження, промоції європейської культури на континенті, підтримувати рівність та інклюзивність, тощо. Але якщо мислити глобально, то всі ці критерії повністю відповідають тим європейським цінностям, які проголошує Європейський Союз та які настільки сильно резонують в українському суспільстві.

Саме через спільну роботу за підтримки програми українські організації та митці розвивають свої soft skills, тобто ті людські якості, які допомагають командній роботі та соціалізації. Лише через співпрацю ми стаємо зрозумілішими європейцям. Вони дізнаються про ту, іншу Україну, про яку (поки що!) не розповідають у новинах. Країну розмаїтих талантів, яскравих ідей та креативної свободи.

Крім того, участь у програмі – це свого роду величезний нематеріальний ресурс, який допомагає укріпленню міжнародної присутності наших організацій. Він сприяє обміну досвідом та навчанню у найпрогресивніших європейських колег. Він відкриває двері у масу міжнародних мереж, надає доступ до передових знань та безкоштовного промо у 41 країні Європи.

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Підтримка програмице вже певний знак якості, про який говорить сама Європейська Комісія, її численні партнери, а також транслюють спеціально створені Бюро програми у країнах її діяльності. Тому секрет успіху для отримання підтримки "Креативної Європи" досить зрозумілий та логічнийкомплексний та довгостроковий розвиток потенціалу власної організації або мистецького таланту.

І на завершення ще одна порція хороших новин: Європа нарешті дійшла не тільки до підтримки організацій, але й до особистісного розвитку митців, адже саме з них і починається креатив. Зараз стартувала вже друга програма ЄС i-Portunus, за якою представники українського культурного та креативного секторів можуть отримати декілька тисяч євро на професійний розвиток: розширення власної мережі контактів, запозичення досвіду закордонних колег або просто отримання цієї п’янкої свободи та часу для розвитку власного проєкту та ідеї міжнародного рівня.

Зараз готується до запуску наступна програма "Креативна Європа", яка буде існувати до 2027-го року. В її основі знову лежить ідея співпраці та стирання кордонів між креативними ідеями з усього континенту. Як же українським митцям та організаціям поповнити лави успішних проєктів та почати працювати на міжнародному рівні? Відповідь проста – осмілитись і подати свою першу заявку на конкурс. Великі досягнення починаються з маленьких кроків назустріч мрії.