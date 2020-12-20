У російському Нововоронежі відкрили пам'ятник Альонці. За легендою, вона була засновницею села Нова Альоновка, яке раніше було на місці міста.

Артоб'єкт встановили ввечері 18 грудня до 250-річчя села. Про це повідомляє Lenta.ru.

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Що відомо про пам'ятник Альонці

Його висота становить 2 метри. Виготовили монумент з металоконструкцій.

Однак місцеві жителі не оцінили таку творчість. Пам'ятник їх лякає, ба більше – вселяє справжній жах. Люди просять демонтувати його.

Як відреагували на це користувачі мережі

Нарешті відкрили пам'ятник Альонці. Тільки ось народ ридає від сорому за ваш витвір.

І сміх, і гріх! Альонка постапокаліпсису.

Архітектори я хочу вас засмутити, Хелловін вже скінчився.

Я б переїхала, якщо б у мене з вікна таке "чудо" було видно.

Хто така Альонка? За легендою, дівчина шукала нове місце для поселення. Вона вибрала його біля струмка. Та одного дня лиходій Кудеяр вбив її. За добро дівчини земляки назвали село і струмок на її честь. У 50-х роках 20 століття там заснували селище Нова Альоновка, яке вже у 2000-х перетворилося у місто Нововоронеж.



У Росії встановили дивний пам'ятник Альонці / Фото "Мое Онлайн"



Люди відреагували на цей витвір жорсткою критикою / Фото "Мое Онлайн"



Однак все ж фотографуються з пам'ятником / Фото "Мое Онлайн"

Як у мережі реагують на відкриття пам'ятника Альонці: відео