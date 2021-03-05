У курортній Аланії поставили скульптуру з зображенням "російського" Криму

Джерело:фейсбук Джапарової
На скульптурі в Туреччині зобразили карту з "російським" Кримом. На це звернула увагу заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
Українські дипломати негайно звернулися до керівництва міста Аланія, де й виявили скандальну скульптуру. Там відреагували та прибрали обурливе зображення.
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У Туреччині в курортному місті Аланія зауважили скульптуру, на якій намалювали карту Росії. Та все б нічого, але у цій карті Крим показали "російським". Хоча насправді український півострів Росія окупувала.
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у фейсбуці розповіла подробиці інциденту.
Під час одного з міжнародних фестивалів мистецтва в курортному місті Аланія (Туреччина) на одній зі скульптур, автором якої стала російська громадянка, була зображена карта РФ з окупованим Кримом,
– написала вона.
За її словами, консул України в Анталії Емір Рустамов, щойно дізнався про цю ситуацію, негайно відреагував.
Еміне Джапарова висловила вдячність турецьким партерам за миттєву реакцію.
Тепер мистецтво не перетворено у політичний інструмент впливу та не вводить в оману мешканців і гостей чудового міста Аланія про територію Російської Федерації. Крим – це Україна!
– підсумувала заступниця міністра.
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