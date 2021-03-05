На скульптурі в Туреччині зобразили карту з "російським" Кримом. На це звернула увагу заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Українські дипломати негайно звернулися до керівництва міста Аланія, де й виявили скандальну скульптуру. Там відреагували та прибрали обурливе зображення.

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Зображення Криму на карті Росії помітили в Туреччині: що відомо

У Туреччині в курортному місті Аланія зауважили скульптуру, на якій намалювали карту Росії. Та все б нічого, але у цій карті Крим показали "російським". Хоча насправді український півострів Росія окупувала.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у фейсбуці розповіла подробиці інциденту.

Під час одного з міжнародних фестивалів мистецтва в курортному місті Аланія (Туреччина) на одній зі скульптур, автором якої стала російська громадянка, була зображена карта РФ з окупованим Кримом,

– написала вона.

За її словами, консул України в Анталії Емір Рустамов, щойно дізнався про цю ситуацію, негайно відреагував.

Дипломат "3 березня відвідав Аланію і звернувся до мера міста Адема Мурата Юджеля з проханням видалити недостовірну карту". І мер посприяв, аби це зробили.

Еміне Джапарова висловила вдячність турецьким партерам за миттєву реакцію.

Тепер мистецтво не перетворено у політичний інструмент впливу та не вводить в оману мешканців і гостей чудового міста Аланія про територію Російської Федерації. Крим – це Україна!

– підсумувала заступниця міністра.

Що слід пам'ятати про окупацію Криму

У лютому 2014 року до Криму прийшли озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків. Вони захопили будівлю парламенту, аеропорт, поромні переправи та інші стратегічні об'єкти. Українські військові на півострові були заблоковані. Президент Росії Володимир Путін визнав, що це були саме російські військові.

У березні 2014 в Криму провели незаконний та невизнаний більшістю країн світу "референдум", за результатами якого Росія й оголосила Крим своєю частиною. Ні Україна, ні Євросоюз, ні США цього не визнали. За дії Путіна та Росії проти агресора запровадили міжнародні санкції.

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