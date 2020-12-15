З Бюджетного кодексу, який розглядатимуть на засіданні 15 грудня, прибрали частку акцизу з пального, який мав надходити до місцевих громад. Однак відповідний акциз має залишитися у громадах, вважають нардепи.

Наразі бюджет на 2021 ріку готує не лише Верховна Рада, а й органи місцевого самоврядування. Новостворені ОТГ чекають, що уряд зможе залишити їм хоч якусь частку від акцизу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив народний депутат Павло Бакунець.

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Він зауважив, що уряд хоче децентралізувати відповідні гроші, водночас місцеві новостворені громади на бюджетному комітеті знайшли часткове погодження, яке, можливо, підтримає парламент.

За словами нардепа, мовиться про те, щоб гроші з акцизу або їхня частка отримували прямими субвенціями новостворені ОТГ в залежності від протяжності комунальних доріг, обходячи ОДА. Павло Бакунець додав, що відповідний варіант є компромісним, але він багатьох не задовільняє.

Наразі дискусія щодо акцизу з пального триває між усіма фракціями, а особливо – між депутатськими групами, в які входять мажоритарники. Бюджетний кодекс та власне бюджет, за словами нардепа, розглядатимуть 4 та 5 питання порядку денного.

Фонд щодо оплати медикам

Депутат також розповів, що насамперед потрібно звернути увагу на створення фонду, який гарантуватиме збільшення оплати медикам.

Нам потрібно негайно створити фонд, який вже з січня зможе допомогти з надбавками до зарплати усім медичним працівникам,

– наголосив Павло Бакунець.

Він зазначив, що перед прийняттям бюджету триває голосування й власне за Бюджетний кодекс, ймовірно, багато народних депутатів будуть ставити щодо цього свої правки.

Зверніть увагу! 15 грудня Верховна Рада хоче ухвалити бюджет на 2021 рік. Детальніше про документ та суперечки навколо нього – читайте тут.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу