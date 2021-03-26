У п'ятницю, 26 березня, співробітники ГУ Державної фіскальної служби в Кіровоградській області провели обшуки на одній з нафтобаз області. В ході перевірок, що проводилися в рамках операції “Акциз 2021”, правоохоронці виявили 1100 тонн несертифікованої продукції на загальну суму майже 34 мільйони гривень.

Про це йдеться у пресрелізі на офіційному сайті ДФС.

Зокрема, правоохоронці вилучили понад 857 000 літрів дизельного пального, 349 000 літрів бензину різних марок та понад 138 000 літрів розчинників. Виготовлення продукції здійснювалося без необхідних дозвільних документів.

В ході досудового розслідування співробітники ДФС з'ясували, що контрафактне паливо надходило у продаж на одну з АЗС області під виглядом сертифікованої продукції. Реалізація палива здійснювалася за цінами, значно нижчими середньо ринкових.

“Продовжуємо боротьбу з «тіньовою економікою». Через існування нелегального бізнесу державний бюджет недоотримує кошти, з яких фінансуються зарплати лікарям, вчителям, субсидії тощо. Бізнес повинен працювати на користь громадян України, зміцнювати економічну безпеку держави, а не працювати “по-чорному” – зауважив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

Наразі незаконна діяльність з виготовлення та продажу несертифікованої продукції припинена, триває слідство.

Оперативний супровід по справі здійснюється Управлінням стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та Управлінням Служби безпеки України в Кіровоградській області.



Вилучення пального / Фото ДФС



ДФС вилучила незаконне пальне / Фото ДФС