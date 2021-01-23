Біля посольства Росії: у Києва на акції за Навального відбулись сутички
У Києві відбувся протест на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Між поліцією і противниками акції відбулись сутички.
Інцидент стався біля посольства Росії в Україні. Про це повідомили на сайті "РБК-Україна".
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Деталі конфлікту
До посольства підійшли приблизно 20 чоловіків. Вони рвали і підпалювали плакати в підтримку Навального, розвішані біля будівлі. Також – палили фаєра.
Під час акції противники акції поштовхалися з правоохоронцями. Вони відгородили посольство Росії.
Конфлікт біля посольства Росії / Фото "РБК-Україна"
Чоловіки рвали плакати / Фото "РБК-Україна"
Люди палили фаєра / Фото "РБК-Україна"
Запалені плакати / Фото "РБК-Україна"
Сутичка на акції за Навального / Фото "РБК-Україна"
Акції на підтримку Навального: що відомо
- Сьогодні, 23 січня, в Росії почалися акції протесту з вимогою звільнення заарештованого опозиціонера Олексія Навального.
- Його відправили в СІЗО після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
- У причетності до отруєння Навального підозрюють російські спецслужби.
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