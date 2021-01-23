У Києві відбувся протест на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Між поліцією і противниками акції відбулись сутички.

Інцидент стався біля посольства Росії в Україні. Про це повідомили на сайті "РБК-Україна".

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Деталі конфлікту

До посольства підійшли приблизно 20 чоловіків. Вони рвали і підпалювали плакати в підтримку Навального, розвішані біля будівлі. Також – палили фаєра.

Під час акції противники акції поштовхалися з правоохоронцями. Вони відгородили посольство Росії.



Конфлікт біля посольства Росії / Фото "РБК-Україна"



Чоловіки рвали плакати / Фото "РБК-Україна"



Люди палили фаєра / Фото "РБК-Україна"



Запалені плакати / Фото "РБК-Україна"



Сутичка на акції за Навального / Фото "РБК-Україна"

Зауважимо! У Москві поліція перекрила Страсний бульвар і прохід до Манежної площі. Проте мітингувальники прорвали загородження силовиків.

Акції на підтримку Навального: що відомо