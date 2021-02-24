Акції протесту проти вироку Стерненку вплинуть на судову реформу, – Валько

Вирок Сергію Стерненку вкотре вказав на проблему України – нереформовані суди. Активіста визнали винним у викраденні людини та розбоях.

Висловлювання своєї позиції громадянами України щодо відсутності справедливості і правосуддя, вплине на Банкову і Верховну Раду. Таку думку в ефірі висловив член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.

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Протести вплинуть на суди

За його словами, у країні щодня ухвалюють нові судові рішення, які є абсолютно незаконними. Люди сидіти вдома і нічого не робити, тому вони виходять на вулиці.

Однозначно, це впливатиме і на прискорення судової реформи, і на очищення органів суддівського врегулювання, які фактично "кришують" суддівську мафію, займаються круговою порукою в судовій системі,

– зазначив Валько.

Влада не хоче змінювати ВРП

Він зауважив, що дії Президента України Володимира Зеленського показують, що влада не хоче змінювати Вищу раду правосуддя.

"Будь-якій владі, зокрема чинній, вигідно мати ручну судову систему. Можливо, Зеленський не говорить суддям, що робити. Але від його імені цим можуть займатися чиновники Офісу Президента", – також сказав експерт.

Відставка Венедіктової

Також Валько прокоментував збір підписів за відставку генпрокурорки Ірини Венедіктової, зазначивши, що така ситуація – цілком реальна. "Останні події показують те, що Офіс генпрокурора тільки набирає обертів. Далі рішення будуть ще гіршими, ніж раніше".

Експерт додав, що слова Венедіктової показують, що вона відверто маніпулює і бреше, зокрема щодо справи "Приватбанку".



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу