Вирок Сергію Стерненку вкотре вказав на проблему України – нереформовані суди. Активіста визнали винним у викраденні людини та розбоях.

Висловлювання своєї позиції громадянами України щодо відсутності справедливості і правосуддя, вплине на Банкову і Верховну Раду. Таку думку в ефірі висловив член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.

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Протести вплинуть на суди

За його словами, у країні щодня ухвалюють нові судові рішення, які є абсолютно незаконними. Люди сидіти вдома і нічого не робити, тому вони виходять на вулиці.

Однозначно, це впливатиме і на прискорення судової реформи, і на очищення органів суддівського врегулювання, які фактично "кришують" суддівську мафію, займаються круговою порукою в судовій системі,

– зазначив Валько.

Влада не хоче змінювати ВРП

Він зауважив, що дії Президента України Володимира Зеленського показують, що влада не хоче змінювати Вищу раду правосуддя.

Зверніть увагу! Активіста Сергія Стерненка 23 лютого засудили до 7,3 року позбавлення волі через справу про викрадення людини.

"Будь-якій владі, зокрема чинній, вигідно мати ручну судову систему. Можливо, Зеленський не говорить суддям, що робити. Але від його імені цим можуть займатися чиновники Офісу Президента", – також сказав експерт.

Відставка Венедіктової

Також Валько прокоментував збір підписів за відставку генпрокурорки Ірини Венедіктової, зазначивши, що така ситуація – цілком реальна. "Останні події показують те, що Офіс генпрокурора тільки набирає обертів. Далі рішення будуть ще гіршими, ніж раніше".

Нагадаємо! Депутати від фракції "Голос" 23 лютого розпочали збір підписів за відставку генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової.

Експерт додав, що слова Венедіктової показують, що вона відверто маніпулює і бреше, зокрема щодо справи "Приватбанку".



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу