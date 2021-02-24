Акції протесту проти вироку Стерненку вплинуть на судову реформу, – Валько
Вирок Сергію Стерненку вкотре вказав на проблему України – нереформовані суди. Активіста визнали винним у викраденні людини та розбоях.
Джерело:24 канал
Висловлювання своєї позиції громадянами України щодо відсутності справедливості і правосуддя, вплине на Банкову і Верховну Раду. Таку думку в ефірі висловив член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.
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Протести вплинуть на суди
За його словами, у країні щодня ухвалюють нові судові рішення, які є абсолютно незаконними. Люди сидіти вдома і нічого не робити, тому вони виходять на вулиці.
Однозначно, це впливатиме і на прискорення судової реформи, і на очищення органів суддівського врегулювання, які фактично "кришують" суддівську мафію, займаються круговою порукою в судовій системі,
– зазначив Валько.
Влада не хоче змінювати ВРП
Він зауважив, що дії Президента України Володимира Зеленського показують, що влада не хоче змінювати Вищу раду правосуддя.
"Будь-якій владі, зокрема чинній, вигідно мати ручну судову систему. Можливо, Зеленський не говорить суддям, що робити. Але від його імені цим можуть займатися чиновники Офісу Президента", – також сказав експерт.
Відставка Венедіктової
Також Валько прокоментував збір підписів за відставку генпрокурорки Ірини Венедіктової, зазначивши, що така ситуація – цілком реальна. "Останні події показують те, що Офіс генпрокурора тільки набирає обертів. Далі рішення будуть ще гіршими, ніж раніше".
Експерт додав, що слова Венедіктової показують, що вона відверто маніпулює і бреше, зокрема щодо справи "Приватбанку".
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