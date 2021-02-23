На акції у підтримку Стерненка масово затримують протестувальників, залучили Нацгвардію

Джерело:Фейсбук Поліції Києва
У Києві, на Банковій проходить акція протесту через вирок активісту Сергію Стерненку. Правоохоронці посилили заходи безпеки біля Офісу Президента, залучивши Нацгвардію. Поліція вже затримала 17 протестувальників.
Біля ОП чергують поліцейські, а також військовослужбовці Національної гвардії.
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Для забезпечення публічної безпеки та правопорядку залучені представники структурних підрозділів столичної поліції, зокрема вибухотехніки та працівники поліції діалогу,
– заявили правоохоронці.
Вони зазначають, що у межах своєї компетенції та відповідно до вимог законодавства реагують на всі провокації. Організаторів та учасників акції закликають дотримуватися норм законодавства і не порушувати громадський порядок.
У телеграм-каналі "Бабеля" повідомили, що люди під Офісом Президента люди скандують "Пропускай". А на вулиці Інститутській – ще один поліцейський кордон.
У телеграм-каналі Сергія Стерненка заявили, що поліцейські вже затримали десятки активістів.
Мусора без будь-яких підстав починають пакувати людей. Наразі відомо про декілька десятків затриманих,
– йдеться у повідомленні.
Натомість нардепка від "Голосу" Олександра Устінова у фейсбуці повідомила про 11 затриманих. За її словами, їх везуть у Печерський відділок. Цю інформацію підтверджують й самі активісти, які перебувають в автозаку.
Журналісти 24 каналу з місця подій повідомляють, що серед затриманих є люди, які вилізли на дах Офісу Президента.
Затримали людей, які вилізли на дах будівлі ОП / Фото Артура Зайонца, 24 канал
Згодом виданню Інтерфакс-Україна у поліції підтвердили, що затримали 17 протестувальників. Щодо них розпочали кримінальне провадження.Довідка. 23 лютого в Одесі відбувся суд над активістом Сергієм Стерненком. Судді визнали його винним у справі 6-річної давності – Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Через це у приблизно 20 українських містах спалахнули протести.