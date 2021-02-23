У Києві, на Банковій проходить акція протесту через вирок активісту Сергію Стерненку. Правоохоронці посилили заходи безпеки біля Офісу Президента, залучивши Нацгвардію. Поліція вже затримала 17 протестувальників.

Біля ОП чергують поліцейські, а також військовослужбовці Національної гвардії.

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Поліція посилює позиції

Для забезпечення публічної безпеки та правопорядку залучені представники структурних підрозділів столичної поліції, зокрема вибухотехніки та працівники поліції діалогу,

– заявили правоохоронці.

Вони зазначають, що у межах своєї компетенції та відповідно до вимог законодавства реагують на всі провокації. Організаторів та учасників акції закликають дотримуватися норм законодавства і не порушувати громадський порядок.

Є багато затриманих

У телеграм-каналі Сергія Стерненка заявили, що поліцейські вже затримали десятки активістів.

Мусора без будь-яких підстав починають пакувати людей. Наразі відомо про декілька десятків затриманих,

– йдеться у повідомленні.

Натомість нардепка від "Голосу" Олександра Устінова у фейсбуці повідомила про 11 затриманих. За її словами, їх везуть у Печерський відділок. Цю інформацію підтверджують й самі активісти, які перебувають в автозаку.

Журналісти 24 каналу з місця подій повідомляють, що серед затриманих є люди, які вилізли на дах Офісу Президента.



Затримали людей, які вилізли на дах будівлі ОП / Фото Артура Зайонца, 24 канал

Згодом виданню Інтерфакс-Україна у поліції підтвердили, що затримали 17 протестувальників. Щодо них розпочали кримінальне провадження.