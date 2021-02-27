Акції на підтримку Стерненка: активісти дали Зеленському час до 9 березня 

В Україні надвечір 27 лютого завершилися акції на підтримку активіста Сергія Стерненка, засудженого до понад 7 років в'язниці. Під час акції у Києві активісти зачитали спільну заяву з вимогами до влади.

Спільну заяву зробили учасники акції, друзі Стерненка та його адвокати. У ній вони вимагають вимагають звільнити з в'язниці активіста, інших політв'язнів, а також оновити судову систему.

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Вирок Стерненку: основні вимоги активістів

Негайно звільнити Сергія Стерненка. Оновити судову систему та перезапустити Вищу раду правосуддя. Обрати нових членів судових органів шляхом обрання на чесному конкурсі.

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Що ще вимагють друзі , знайомі та прихильники Стерненка

Також активісти дали тиждень президенту Володимиру Зеленському на звільнення Сергія Стерненка й анонсували початок безстрокової акції протесту 9 березня.

У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка. Ми закликаємо всіх прийти. 9 березня оголошуємо акцію безстроковою,

– наголосили організатори.

Крім того, вимагають у президента Володимира Зеленського перегляду поданих ним до Верховної Ради законопроєктів про реформування судової системи та внесення в них правок. Про необхідність цього раніше заявляли міжнародні партнери.

"Ми звертаємось до президента Зеленського. Сьогодні акція була мирною, але ми вимагаємо, щоби ви не лише почули людей на вулиці та відреагували на це, але і негайно вжили усіх заходів, аби було відновлено свавільно порушені права Сергія Стерненка та інших політв'язнів", – наголосили організатори акції в повідомленні в телеграмі.

За їхніми словами, якщо очільник держави їх не почує, акція 27 лютого під Офісами Президента та генпрокурора може стати останньою мирною.

"Спроба грати за їхніми правилами судочинства – це спроба посадити нас за стіл з наперсткарями.

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Інші подробиці

Народна обраниця від "Голосу" Олександра Устінова також передала вимоги активістів:

перевести Сергія Стерненка до СІЗО Києва , бо в Одесі на нього скоювали 3 напади, ці напади мали на меті вбити його. Зараз його життя під небезпекою.

, бо в Одесі на нього скоювали 3 напади, ці напади мали на меті вбити його. Зараз його життя під небезпекою. розпочати судову реформу , аби забезпечити справедливий суд для в'язнів Зеленського, зокрема Стерненка та Антоненка. Казали "прийде весна – будемо саджати", але не тих посадили, не корупціонерів, а активістів, волонтерів з проукраїнською позицією.

, аби забезпечити справедливий суд для в'язнів Зеленського, зокрема Стерненка та Антоненка. Казали "прийде весна – будемо саджати", але не тих посадили, не корупціонерів, а активістів, волонтерів з проукраїнською позицією. відставка Ірини Венедіктової з посади генпрокурорки. Адже саме руками цієї людини та через її прокурорів, на жаль, були сфабриковані справи.

Нам потрібна реформа і поліції, і судів, і прокуратури. Але ми розуміємо, що головного немає в країні – це справедливості. Щодо судової реформи, я хочу, щоб всі розуміли, що президент єдина людина в країні, яка може подати закон про судову реформу. Ті законопроєкти від Зеленського, за які проголосували і зараз лежать в парламенті, це фейк, а не судова реформа,

– наголосила депутатка.

За її словами, для того, щоб провести судову реформу, треба насамперед очистити ті органи, які займаються суддями, – Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Якщо ці органи будуть очищеними і добір здійснюватиметься на прозорих умовах, тоді це допоможе очистити систему.

На чому ще наголошували активісти

Адвокат Андрій Писаренко зауважив, що "спроба грати за їхніми правилами судочинства – це спроба посадити нас за стіл з наперсткарями"

Якщо так, то ми цю гру одразу програємо. Не потрібно грати за правилами влади – потрібно змінювати правила гри", – підкреслив юрист.

Він додав, "влада початково політизувала справу, коли призначила Венедіктову" генпрокурором.

"Якщо пам'ятаєте, вона одразу сказала, що підозру Стерненку в будь-якому разі буде винесено. Це навіть не політична справа – це політична війна. Нас примушують говорити про процесуальну справу Стерненка, щоб не говорили про право-політичну війну", – зауважив він.

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Коротко про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу