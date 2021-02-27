Акції на підтримку Стерненка: активісти дали Зеленському час до 9 березня 

Джерело:24 канал
В Україні надвечір 27 лютого завершилися акції на підтримку активіста Сергія Стерненка, засудженого до понад 7 років в'язниці. Під час акції у Києві активісти зачитали спільну заяву з вимогами до влади.
Спільну заяву зробили учасники акції, друзі Стерненка та його адвокати. У ній вони вимагають вимагають звільнити з в'язниці активіста, інших політв'язнів, а також оновити судову систему.
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Активісти зачитують свої вимоги до влади: дивіться відео
У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка. Ми закликаємо всіх прийти. 9 березня оголошуємо акцію безстроковою,
– наголосили організатори.
"Ми звертаємось до президента Зеленського. Сьогодні акція була мирною, але ми вимагаємо, щоби ви не лише почули людей на вулиці та відреагували на це, але і негайно вжили усіх заходів, аби було відновлено свавільно порушені права Сергія Стерненка та інших політв'язнів", – наголосили організатори акції в повідомленні в телеграмі.
"Спроба грати за їхніми правилами судочинства – це спроба посадити нас за стіл з наперсткарями.
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Народна обраниця від "Голосу" Олександра Устінова також передала вимоги активістів:
Нам потрібна реформа і поліції, і судів, і прокуратури. Але ми розуміємо, що головного немає в країні – це справедливості. Щодо судової реформи, я хочу, щоб всі розуміли, що президент єдина людина в країні, яка може подати закон про судову реформу. Ті законопроєкти від Зеленського, за які проголосували і зараз лежать в парламенті, це фейк, а не судова реформа,
– наголосила депутатка.
За її словами, для того, щоб провести судову реформу, треба насамперед очистити ті органи, які займаються суддями, – Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Якщо ці органи будуть очищеними і добір здійснюватиметься на прозорих умовах, тоді це допоможе очистити систему.
Адвокат Андрій Писаренко зауважив, що "спроба грати за їхніми правилами судочинства – це спроба посадити нас за стіл з наперсткарями"
Якщо так, то ми цю гру одразу програємо. Не потрібно грати за правилами влади – потрібно змінювати правила гри", – підкреслив юрист.
Він додав, "влада початково політизувала справу, коли призначила Венедіктову" генпрокурором.
"Якщо пам'ятаєте, вона одразу сказала, що підозру Стерненку в будь-якому разі буде винесено. Це навіть не політична справа – це політична війна. Нас примушують говорити про процесуальну справу Стерненка, щоб не говорили про право-політичну війну", – зауважив він.
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