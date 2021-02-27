Акція за Стерненка: у МВС пообіцяли не ставити кордони поліції на Банковій

27 лютого 2021 , 00:40
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Джерело:

"Свобода слова Савіка Шустера"

Всеукраїнська акція протесту з закликом до звільнення Сергія Стерненка запланована на 27 лютого. На попередній акції – 23 лютого – поліція не пустила мітингувальників на Банкову в Києві, через що сталися сутички.

Цього ж дня – 27 лютого – правоохоронців перед будівлею Офісу Президента начебто не буде. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Геращенко: Кордонів поліції на Банковій не буде

Завтра поліція зробить все, щоб не було жодних провокацій. Прийнято рішення, що не буде ніяких кордонів, і мітингувальники можуть вільно, мирно, без зброї мітингувати на вулиці Банковій,
– заявив Геращенко.

Водночас він попросив організаторів акції підтримки Сергія Стерненка закликати людей "не проявляти жодного насильства, жодного і до будь-якої людини".

У відповідь на це один з активістів, присутній у студії Шустера, Роман Сініцин запевнив:

  • "Ми наголошуємо у публічній комунікації, що це мирна акція. Але й маємо інформацію, що можливі провокації".

"Нумо разом – і мітингувальники, і поліція – зробимо так, щоб провокатори свої провокації не здійснили", – підсумував представник МВС.

Коротко про ув'язнення Стерненка та пов'язані з цим протести

  • Одразу після оголошення рішення суду по всій Україні почалися акції протесту через вирок активісту. Наймасовіші мітинги пройшли в Києві, Львові, Дніпрі та інших містах Того дня правоохоронці виставили кордони на Банковій перед будівлею Офісу Президента, куди мітингувальники мали намір прийти. Сталися сутички, буди постраждалі та затримані.


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