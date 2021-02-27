Акція за Стерненка: у МВС пообіцяли не ставити кордони поліції на Банковій

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Всеукраїнська акція протесту з закликом до звільнення Сергія Стерненка запланована на 27 лютого. На попередній акції – 23 лютого – поліція не пустила мітингувальників на Банкову в Києві, через що сталися сутички.
Цього ж дня – 27 лютого – правоохоронців перед будівлею Офісу Президента начебто не буде. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
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Завтра поліція зробить все, щоб не було жодних провокацій. Прийнято рішення, що не буде ніяких кордонів, і мітингувальники можуть вільно, мирно, без зброї мітингувати на вулиці Банковій,
– заявив Геращенко.
Водночас він попросив організаторів акції підтримки Сергія Стерненка закликати людей "не проявляти жодного насильства, жодного і до будь-якої людини".
У відповідь на це один з активістів, присутній у студії Шустера, Роман Сініцин запевнив:
"Нумо разом – і мітингувальники, і поліція – зробимо так, щоб провокатори свої провокації не здійснили", – підсумував представник МВС.
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