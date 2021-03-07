Річниця окупації Криму: в Києві люди вийдуть на акцію солідарності

У Києві 9 березня відбудеться акція солідарності з жителями окупованого Криму. Час початку заходу – 14:00. Місце – парк імені Шевченка.
Саме в березні 2014 року в Криму пройшов так званий "референдум". За його результати Росія включила Крим до свого складу. Щоправда, підсумки того голосування досі не визнають ані Україна, ані західні країни.
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Докладніше про акцію в Києві
Організатори кажуть, що на акції зі словами підтримки до жителів Криму звернуться:
- звільнені політичні в'язні,
- кримські журналісти та громадські діячі,
- представники Меджлісу кримськотатарського народу, органів державної влади,
- правозахисники.
Організатори заходу
- Кримська правозахисна група,
- ZMINA,
- Центр громадянської освіти "Альменда",
- Будинок прав людини "Крим",
- громадське організація "КримSOS",
- Центр громадянських свобод,
- Українська Гельсінська спілка з прав людини,
- Кримський центр ділового та культурного співробітництва "Український дім",
- Громадське об'єднання "Євромайдан-Крим",
- Регіональний центр прав людини, Кримськотатарський ресурсний центр,
- Об'єднання родичів політв'язнів Кремля,
- Крайова рада українців Криму.
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Головне про окупацію Криму
- У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків. Їх російська пропаганда згодом назвала "зеленими чоловічками".
- Вони у підсумку захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти. Також зелені чоловічки блокували як українські військові частини, так і дії українських військ.
- Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
- 16 березня 2014 року на території Криму та Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу "референдум" про статус півострова За його результатами Росія включила Крим до свого складу.
- Доливає олії у вогонь і те, що в Криму базувався Чорноморський флот Росії. Згідно з угодою, вони повинні були покинути півострів у 2014 році. Але за правління президента-втікача Януковича термін перебування російських військ продовжили до 2024 року.
- Росія досі заперечує окупацію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".
- Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.