У Києві 9 березня відбудеться акція солідарності з жителями окупованого Криму. Час початку заходу – 14:00. Місце – парк імені Шевченка.

Саме в березні 2014 року в Криму пройшов так званий "референдум". За його результати Росія включила Крим до свого складу. Щоправда, підсумки того голосування досі не визнають ані Україна, ані західні країни.

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Докладніше про акцію в Києві

Організатори кажуть, що на акції зі словами підтримки до жителів Криму звернуться:

звільнені політичні в'язні,

кримські журналісти та громадські діячі,

представники Меджлісу кримськотатарського народу, органів державної влади,

правозахисники.

Організатори заходу

Кримська правозахисна група,

ZMINA,

Центр громадянської освіти "Альменда",

Будинок прав людини "Крим",

громадське організація "КримSOS",

Центр громадянських свобод,

Українська Гельсінська спілка з прав людини,

Кримський центр ділового та культурного співробітництва "Український дім",

Громадське об'єднання "Євромайдан-Крим",

Регіональний центр прав людини, Кримськотатарський ресурсний центр,

Об'єднання родичів політв'язнів Кремля,

Крайова рада українців Криму.

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