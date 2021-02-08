Платили по 500 гривень за "просто постояти", – учасники акції проти закриття каналів Медведчука

Біля виставкового центру "Парковий" у Києві 8 лютого зібралося кілька десятків мітингувальників. Вони виступали проти закриття телеканалів. Імовірні учасники цього мітингу заявили, що їм заплатили по 500 гривень за "просто постояти".

Хлопцям – по 17 років. Приїхали з Василькова під Києвом. "112 Україна", NewsOne і ZIK фактично належать лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку, хоча юридично володіє ними його бізнеспартнер Тарас Козак.

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Що саме заявили молодики

Інформацію про мітинг отримали з телеграм-каналу Богдана Мельниченка.

Платять 500 гривень за мітинг.

Треба було просто постояти за 3 канали, які закрилися.

На такі мітинги більше приходити не будуть.

Додамо, що в момент протестів у "Парковому" відбувався Всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

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Санкції проти Тараса Козака та каналів Медвечука / Інфографіка 24 каналу