Через зіткнення на Банковій затримали близько 20 осіб: розпочали кримінальне провадження – фото

Джерело:Нацполіція
В українських містах тривають акції протесту після оголошення вироку Сергію Стерненку. Найбільш напружена ситуація в Києві, поблизу Офісу Президента демонстранти зіткнулись у протистоянні з силовиками. У поліції кажуть: 17 осіб вже затримали.
Через зіткнення на Банковій поліція уже розпочала кримінальне провадження.
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До відділень доставили 17 осіб, які за інформацією правоохоронців, порушили порядок, мовиться про опір працівникам правоохоронних органів.
Також у Нацполіції підтвердили інформацію про постраждалих: кілька співробітників правоохоронних органів отримали опіки очей.
Поліцейські миттєво реагують на всі спроби провокацій і зіткнень. Під час бійки учасники акції застосували газові балончики і кидали в правоохоронців фаєри,
– повідомили у пресслужбі.
У поліції кажуть, що правоохоронці та нацгвардійці на Банковій продовжують нести службу та закликають учасників акції не порушувати закон та не влаштовувати провокації.