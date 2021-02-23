Через зіткнення на Банковій затримали близько 20 осіб: розпочали кримінальне провадження – фото

Через зіткнення на Банковій поліція уже розпочала кримінальне провадження.

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Є потерпілі серед правоохоронців

До відділень доставили 17 осіб, які за інформацією правоохоронців, порушили порядок, мовиться про опір працівникам правоохоронних органів.

Також у Нацполіції підтвердили інформацію про постраждалих: кілька співробітників правоохоронних органів отримали опіки очей.

Поліцейські миттєво реагують на всі спроби провокацій і зіткнень. Під час бійки учасники акції застосували газові балончики і кидали в правоохоронців фаєри,

– повідомили у пресслужбі.

У поліції кажуть, що правоохоронці та нацгвардійці на Банковій продовжують нести службу та закликають учасників акції не порушувати закон та не влаштовувати провокації.

Що відомо про акцію в Києві:

В урядовому кварталі мітингувальники почали збиратись близько 20:00. У цей самий час сюди прибула поліція.

За інформацією журналістів 24 каналу, правоохоронці не пропускали людей до будівлі ОП, отож ті почали тиснути та кидати пляшки.

У відповідь на запалений фаєр силовики розпилили сльозогінний газ.

Відомо, що є постраждалі, як серед мітингувальників, так і серед правоохоронців.

На Банковій – поліція та нацгвардійці / Фото Нацполіції

До відділень поки доставили 17 осіб / Фото Нацполіції