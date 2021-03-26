Протоколи про адмінпорушення отримали ще три учасники акції під ОП

Через протестну акцію 20 березня під Офісом Президента ще троє учасників отримали протоколи. Один із них зокрема за дрібне хуліганство – "нецензурну лайку в громадських місцях",
Протоколи про адмінпорушення отримали ще три учасники суботньої акції під ОП. Вони стосуються дрібного хуліганства і використання піротехніки.
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Які адмінпротоколи отримали учасники
- Ігор Поташенков та Олег Кобезський за статтею 195-6 КУпАП – порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів.
Як зазначають у телеграмі, адмінпротокол дали за те,що під час акції тримали фаєри. Це тягне на штраф від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів.
- Артур Єфименко за статтею 173 КУпАП. Сюди відносять нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння іі подібне.
Це передбачає накладання штрафу від 3 до7 неоподатковуваних мінімумів доходів чи громадські роботи від 40 до 60 годин.
Протест під Офісом Президента: коротко
- Акція під ОП у підтримку Стерненка розпочалася мирно, однак переросла в безлад.
- Мітингарі розбили вікна будівлі, обмалювали її фарбою і балончиками.
- Одразу після акції затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер" Владислава Стафійчука. Йому висунули обвинувачення у хуліганств і відправили під домашній арешт.
- Такий же запобіжний отримав боєць "Азову" Євген Строкань.
- Ще одну підозру оголосили організатору протесту Сергію Філімонову та члену руху "Гонор" – Олексію Білковському.
- Також активісти повідомляли, що підозру має отримати голова ініціативи "Захистимо Протасів яр" Роман Ратушний.
- Загалом повідомлення про підозру отримали вже 6 людей.