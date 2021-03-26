Через протестну акцію 20 березня під Офісом Президента ще троє учасників отримали протоколи. Один із них зокрема за дрібне хуліганство – "нецензурну лайку в громадських місцях",

Протоколи про адмінпорушення отримали ще три учасники суботньої акції під ОП. Вони стосуються дрібного хуліганства і використання піротехніки.

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Які адмінпротоколи отримали учасники

Ігор Поташенков та Олег Кобезський за статтею 195-6 КУпАП – порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів.

Як зазначають у телеграмі, адмінпротокол дали за те,що під час акції тримали фаєри. Це тягне на штраф від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів.

Артур Єфименко за статтею 173 КУпАП. Сюди відносять нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння іі подібне.

Це передбачає накладання штрафу від 3 до7 неоподатковуваних мінімумів доходів чи громадські роботи від 40 до 60 годин.

Протест під Офісом Президента: коротко