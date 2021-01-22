Компанія експертки Міністерства охорони здоров'я і консультантки Офісу Президента з питань вірусології Оксани Обертинської за кілька місяців існування заробила 18 мільйонів гривень на "ковідних" державних замовленнях. Раніше жінка зіграла епізодичну роль у серіалі "Слуга народу".

Про роль Обертинської у "Слузі народу"

Оксана Обертинська зіграла психологиню в серіалі "Слуга народу". А згодом почала консультувати Офіс Президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання УНН.

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Її роль у серіалі епізодична – у 3 епізоді першого сезону главу держави Василя Голобородька, якого грає Зеленський, знайомлять із президентським психологом.

Анна Петрівна – ваш психолог,

– представляють жінку президенту.

І хоча у "Слузі народу" акторка не зронила й слова, у реальному житті її роль стала значно вагомішою.

Герою Зеленського представляють героїню Обертинської: відео

Кар'єра Обертинської як вірусологині та експертки Зеленського

Навесні 2020 року жінка стала експерткою-вірусологинею МОЗ і консультанткою Офісу Президента з протидії коронавірусу.

Далі Обертинська заснувала "Центр молекулярних технологій", який до кінця 2020 року за спрощеною процедурою отримав державних замовлень від обласних лабораторій і медичних установ на суму 18 мільйонів гривень.

Її компанія постачає в обласні лікарні та ПЛР-лабораторії медичне обладнання, експрес-тести, кисневі концентратори й деякі інші товари.