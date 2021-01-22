Зі серіалу "Слуга народу" в експерти Зеленського: як акторка Обертинська заробляє мільйони
Компанія експертки Міністерства охорони здоров'я і консультантки Офісу Президента з питань вірусології Оксани Обертинської за кілька місяців існування заробила 18 мільйонів гривень на "ковідних" державних замовленнях. Раніше жінка зіграла епізодичну роль у серіалі "Слуга народу".
Про роль Обертинської у "Слузі народу"
Оксана Обертинська зіграла психологиню в серіалі "Слуга народу". А згодом почала консультувати Офіс Президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання УНН.
Читайте також Франшизу "Ліги сміху" продали російському каналу: як це пояснюють у "Кварталі 95"
Її роль у серіалі епізодична – у 3 епізоді першого сезону главу держави Василя Голобородька, якого грає Зеленський, знайомлять із президентським психологом.
Анна Петрівна – ваш психолог,
– представляють жінку президенту.
І хоча у "Слузі народу" акторка не зронила й слова, у реальному житті її роль стала значно вагомішою.
Герою Зеленського представляють героїню Обертинської: відео
Кар'єра Обертинської як вірусологині та експертки Зеленського
Навесні 2020 року жінка стала експерткою-вірусологинею МОЗ і консультанткою Офісу Президента з протидії коронавірусу.
Далі Обертинська заснувала "Центр молекулярних технологій", який до кінця 2020 року за спрощеною процедурою отримав державних замовлень від обласних лабораторій і медичних установ на суму 18 мільйонів гривень.
Її компанія постачає в обласні лікарні та ПЛР-лабораторії медичне обладнання, експрес-тести, кисневі концентратори й деякі інші товари.
Поділитися новиною